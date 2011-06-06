بازدید رایگان مردم از موزه تاریخ طبیعی قم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نجیمی قبل از ظهر دوشنبه در نشستی به مناسبت هفته محیط زیست در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای این هفته در استان قم اشاره کرد و گفت: امکان بازدید رایگان عموم مردم از موزه تاریخ طبیعی قم واقع در بوستان شهید بنیادی به مدت یک هفته از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ خردادماه جاری از جمله برنامههای هفته محیط زیست در استان است.
وی اضافه کرد: همچنین در این هفته با هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم، مراکز معاینه فنی استان با ۲۵ درصد تخفیف در خدمت مردم هستند.
برگزاری جشنواره کودک در موزه تاریخ طبیعی قم
نجیمی همچنین از برگزاری جشنواره کودک با عنوان محیط زیست و تنوع زیستی در موزه تاریخ طبیعی قم خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره مخصوص کودکان دبستانی و مهدهای کودک از روز سهشنبه هفته جاری به مدت سه روز برگزار میشود.
وی اجرای برنامههای متنوعی همچون برپایی نمایشگاه عکس و نقاشی، اجرای نمایش پانتومیم و آشنایی با گونههای زیستی در موزه را از برنامههای این جشنواره برشمرد و بیان داشت: اختتامیه این جشنواره نیز در روز پنج شنبه با حضور مسئولین و تشکلهای زیست محیطی استان خواهد بود.
سایت پسماند زباله جعفریه قم افتتاح میشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در ادامه از افتتاح سایت پسماند زباله در بخش جعفریه قم خبر داد و گفت: این سایت پنج شنبه هفته جاری با حضور مسئولین استان و با مشارکت سازمان بازیافت شهرداری قم با هدف ساماندهی مدیریت زبالهها در بخشهای استان راه اندازی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری هفته محیط زیست در کشور اظهار داشت: امسال برنامههای این هفته در کشور با شعار محوری «بهبود محیط زیست با جهاد اقتصادی» نامگذاری شده است و سیاست کلی سازمان محیط زیست کشور نیز لحاظ سرعت، دقت و نظارت است تا توسعه فعالیتهای اقتصادی با رعایت مقررات زیست محیطی انجام شود.
آموزش همگانی و عمومی محوریت برنامههای هفته محیط زیست در قم
نجیمی محوریت برنامههای هفته محیط زیست در استان قم را آموزش همگانی و عمومی برای اقشار جامعه و دعوت مردم به مشارکت در حفظ محیط زیست به عنوان اصلیترین رکن در حفظ طبیعت عنوان کرد و افزود: ما در استان قم پنج تشکل زیست محیطی داریم که به همراه رسانههای استان میتوانند در تحقق این هدف نقش چشم گیری داشته باشند.
وی به دیگر برنامههای هفته محیط زیست در استان اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری نشست صمیمی با اعضای تشکلهای زیست محیطی استان، برپایی گارگاههای آموزشی برای انجمنهای زیست محیطی، دبیران جغرافیا و پرسنل شرکت ملی گاز استان، دیدار با مراجع، آغاز طرح ملی محیط یار به صورت رسمی در استان و... از جمله این برنامهها است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم از امکان بازدید رایگان عموم مردم از موزه تاریخ طبیعی قم همزمان با هفته محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نجیمی قبل از ظهر دوشنبه در نشستی به مناسبت هفته محیط زیست در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای این هفته در استان قم اشاره کرد و گفت: امکان بازدید رایگان عموم مردم از موزه تاریخ طبیعی قم واقع در بوستان شهید بنیادی به مدت یک هفته از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ خردادماه جاری از جمله برنامههای هفته محیط زیست در استان است.
نظر شما