"تکتاز" از کشتی نوشهر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم تکتاز که 22 سال رئیس هیئت کشتی نوشهر را در اختیار داشت، دلیل کناره گیری خود را خستگی زیاد و بیماری همسرش عنوان کرد.

در این حال رئیس هیئت کشتی استان مازندران اعلام کرد: با توجه به مشکلات تکتاز با استعفای وی موافقت شده است.

در نامه علی اصغرثمربخش به رئیس سابق هیئت کشتی نوشهر آمده است: پس از عمری پایمردی در عرصه کشتی و تلاشی ستودنی در جهت ارتقا کشتی نوشهر نام جنابعالی که تاثیر گذاری عمیق در منطقه داشته در لسان و اذهان مردمان قدردان مازندران باقی ماند.

وی یادآور شد: بی شک همیت مثال زدنی جنابعالی که منتج به اتفاقات مثبت بسیار و کسب افتخارات شایسته شد محفوظ است.

چندی قبل کاظم تکتاز نیز در مصاحبه ای اعلام کرد: در این ماه‌ها صبحت‌هایی در مورد جایگزین شدن فرد جدیدی به جای من در هیئت کشتی نوشهر مطرح شده است.

وی افزود: این شایعات در حالی مطرح می شود که من 22 سال بدون هیچگونه چشمداشت مالی و بعنوان یک نیروی غیربومی به کشتی این منطقه خدمت کرده‌ام.

وی افزود: در این مدت کشتی گیرانی نظیر رضا سیم‌خواه، حسن رنگرز و چندین قهرمان دیگر از نوشهر به کشتی ایران و جهان معرفی شده‌اند و علاوه بر پیگیری احداث یک خانه کشتی با کمک مسئولان ورزش استان تلاش کردم تا مکان‌های ورزشی مخصوص کشتی را به بهترین امکانات مجهز کنم.

رئیس سابق هیئت کشتی نوشهر در پایان با اشاره به اینکه تنها به خاطر عشق به کشتی در نوشهر فعالیت کرده است، عنوان کرد: برنامه‌هایم را بصورت کامل در هیئت کشتی این شهر محقق کرده‌ام و جایم را با افتخار به جوانان و افراد علاقمند می دهم.

کاظم تکتاز رئیس تهرانی هیئت کشتی نوشهر در یکی دو سال اخیر اختلافات شدیدی با برخی مربیان سرشناس شهر کشتی فرنگی خیز نوشهر از جمله فرهاد اسماعیل نژاد مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پیدا کرده بود و با مطرح شدن بحث برکناری‌اش ترجیح داد از مسئولیت خود کناره گیری کند.