910 هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای خرید این میزان گندم 327 میلیارد تومان به کشاورزان استان پرداخت شده است.

خواجوی افزود: این میزان گندم از کشاورزان 15 شهرستان استان از جمله شهرهای شوشتر، دشت آزادگان، بهبهان، شوش، دزفول، اهواز، ماهشهر و اندیمشک خریداری شده است.



وی با اشاره به اینکه با خرید این میزان گندم نیاز استان به این محصول در سال جاری تامین شده است، تصریح کرد: امسال هر کیلو گندم معمولی به قیمت 360 تومان و هرکیلو گندم درم به قیمت 380 تومان از کشاورزان خریداری می شود.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار با پیش بینی اینکه امسال بیش از یک میلیون و 250 هزار تن گندم در خوزستان از سطح 690 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان برداشت شود، گفت: این میزان گندم از طریق بیش از 70 مرکز خریداری گندم از کشاورزان استان خرید می شود.



وی افزود: کار خرید محصول گندم از اوایل اردیبهشت در خوزستان آغاز شده است و تا یک ماه آینده ادامه می یابد.