بازدید مدیرکل کمیته امداد البرز از برخی مدارس منتخب شهر کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی سالارکیا ظهر دوشنبه به همراه مسئولان ذیربط از چهار مدرسه در منطقه فردیس کرج بازدید کرد.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی، رئیس اداره فرهنگی و همچنین معاونت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان کرج در این بازدید، سالارکیا را همراه می کردند.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی مهمترین نقش را در جهت ترویج فرهنگ احسان و انفاق و ایجاد حس نوعدوستی در میان نوجوانان را دارد.

این مسئول ضمن تقدیر و تشکر از نقش آفرینی مدیران و معلمان این آموزشگاهها به جهت مشارکت در طرحهای این نهاد مقدس در جذب کمکهای مردم و دانش آموزان از زحمات آنها تقدیر کرد.

در این دیدار مدیرکل کمیته امداد استان البرز از دبستان ارم 1 و2 ، دبستان نوبهار 1و2 ، دبستان معلم و دبستان خیبر 1و2 بازدید کرده است.

سالارکیا طی بازدید یادشده از نزدیک با مشکلات دانش آموزان بی بضاعت آشنا شد و به هر آموزشگاه مبلغ پنج میلیون ریال هدیه نقدی جهت کمک به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد.

