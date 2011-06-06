مهرداد مهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واگذاری بازرسی از واحدهای صنفی به سازمان‌های مردم‌نهاد در مدت پنج سال انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: باتوجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تقویت سیستم‌های نظارتی و پیشگیری از تخلفات اقتصادی با هدف هدفمند کردن بازرسی و نظارت بر بازار کالا، خدمات و حمایت از مصرف کنندگان در طول یک برنامه پنج ساله در دستور کار قرار گرفته است.



معاون بازرسی سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برنامه‌ریزی و مکان‌یابی در استقرار واحدهای تولیدی، تجاری و خدمات صنفی، تکمیل پایگاه اطلاع رسانی و بانک آمار و اطلاعات اصناف، اجرای طرح‌های زیرساختی در بخش بازرگانی و اجرای طرح توسعه نظام جامع سلامت اداری با شناسایی گلوگاه‌های فساد و اصلاح و رفع آنها از دیگر این برنامه‌ها محسوب می‌شود.



مهری استقرار نظام آموزشی کارکنان را از دیگر این اولویت‌ها عنوان کرد و عنوان کرد: استقرار نظام آموزشی کارکنان، استقرار نظام جدید ارزشیابی کارکنان، میزان اطلاع رسانی به موقع در زمینه قیمت‌ها، درصد استفاده از ابزارهای بازرسی و نظارت و اجرای طرح‌های نظارتی و نیازسنجی آموزش‌های مورد نیاز از دیگر این برنامه‌ها به‌شمار می‌رود.

