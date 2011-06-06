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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان ایرانشهر از مرز 14 هزار تن گذشت

خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان ایرانشهر از مرز 14 هزار تن گذشت

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت غله و خدمات بازرگانی ایرانشهر گفت: خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان ایرانشهر و دلگان از مرز 14 هزار تن گذشت.

غلامرضا اسماعیل زهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان از نیمه اول اردیبهشت ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی گفت: با افتتاح سیلو 30 هزار تنی در هفته گذشته گندم کشاورزان بدون تاخیر خریداری و انبار می شود.

این مسئول افزود: تاکنون بیش از 40 میلیارد ریال برای گندم خریداری شده پرداخت شده است.

رئیس شرکت غله و خدمات بازرگانی ایرانشهر بیان داشت: کشاورزان شهرستانهای ایرانشهر و دلگان امسال 18 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت گندم اختصاص داده اند و پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از 45 هزار تن گندم برداشت شود.

کد مطلب 1328765

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