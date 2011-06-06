خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان ایرانشهر از مرز 14 هزار تن گذشت

غلامرضا اسماعیل زهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان از نیمه اول اردیبهشت ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی گفت: با افتتاح سیلو 30 هزار تنی در هفته گذشته گندم کشاورزان بدون تاخیر خریداری و انبار می شود.

این مسئول افزود: تاکنون بیش از 40 میلیارد ریال برای گندم خریداری شده پرداخت شده است.