خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان ایرانشهر از مرز 14 هزار تن گذشت

غلامرضا اسماعیل زهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان از نیمه اول اردیبهشت ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی گفت: با افتتاح سیلو 30 هزار تنی در هفته گذشته گندم کشاورزان بدون تاخیر خریداری و انبار می شود.
این مسئول افزود: تاکنون بیش از 40 میلیارد ریال برای گندم خریداری شده پرداخت شده است.
رئیس شرکت غله و خدمات بازرگانی ایرانشهر بیان داشت: کشاورزان شهرستانهای ایرانشهر و دلگان امسال 18 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت گندم اختصاص داده اند و پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از 45 هزار تن گندم برداشت شود.
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