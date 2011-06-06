اراضی مستعد استان تهران به باغ تبدیل می شوند

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ایجاد باغشهرها برای تبدیل زمینهای خالی و بیابانهای مستعد در دستور کار استانداری و شورای مسکن استان تهران قرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح باغشهرها این گونه خواهد بود که اراضی و زمینهای مستعدی که برای ایجاد باغات مناسب هستند، در اختیار مردم قرار بگیرند.

این مسئول گفت: این اراضی به طور مدیریت شده و مطالعه شده با نظارت و برنامه ریزی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه کار مطالعاتی اراضی بر عهده معاونت عمرانی استانداری و شورای مسکن استان است، اضافه کرد: این اراضی پس از انجام مطالعات لازم، تعیین و در قطعات مشخص به مردم داده می شوند تا علاوه بر ایجاد باغها، امکانی برای اسکان و تفریح فرد و خانواده وی باشد.

تمدن یادآور شد: طرح احداث باغشهرها با نگاه به زندگی بهتر، شرایط زیست محیطی مناسبتر، کاستن از گرفتاریهای آپارتمان نشینی، توجه به مشکلات روحی و روانی که زندگی در شهرهای بزرگ و آلوده برای مردم در پی دارند، مطرح شده است.

استان تهران باید الگوی ایجاد باغشهر در کشور باشد

وی ادامه داد: استان تهران باید الگوی ایجاد باغشهرها در کشور باشد و با ارائه این طرح برای کاستن از آلام زندگی شهرنشینی اقدام کند.

استاندار تهران عنوان کرد: تفاوت این طرح با برخی موارد مشابه در گذشته این است که مدیریت و کنترل می شود و برای واگذاری اراضی و مراحل بعدی طرح، معیار، ملاک و ضابطه تعیین و پیوسته نظارت خواهد شد.

وی افزود: ایجاد باغشهر کار بزرگی است که با استفاده از آن بسیاری از بیابانها و مناطق خشک و بی حاصل به دست مردم آباد و در آنها درخت کاشته می شود.