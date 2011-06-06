دو هزار نفر در شهرکرد معتکف می شوند

حجت الاسلام سید عبدالحمید صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با برنامه ریزی انجام شده امکان حضور 500 برادر و 1500 خواهر در مساجد شهرکرد فراهم شده است.

وی افزود: علاقه مندان می‌توانند با حضور در مسجد جامع، مسجد امام رضا میر آباد و مصلی امام خمینی (ره) به صورت حضوری از تاریخ 19 لغایت 22 خرداد ماه ثبت نام کنند.

مجری طرح اعتکاف در شهرکرد نیز بیان داشت: برای توزیع پنج وعده غذایی ودو میان وعده پیش بینی شده مبلغ 150 هزار ریال از هر معتکف دریافت می شود.

علی رضا رفیعی اختصاص مسجد امام حسین (ع) فرهنگیان به دانش آموز و نوجوانان دختر و مسجد امام علی (ع) دانشگاه دولتی به دانشجویان را از امتیازات اعتکاف امسال برشمرد.

رفیعی بیان داشت: 100 خادم اعتکاف در مساجد امام سجاد (ع)، مسجد جامع، مسجد امام رضا (ع) میر آباد و مسجد امام حسین فرهنگیان ویژه خواهران و در مصلی ویژه برادران معتکفین را خدمت رسانی می کنند.

وی برگزاری کرسی تلاوت، قرائت جزئی قرآن، برگزاری دعای عهد، دعای ندبه، اعمال ام داوود، سخنرانی، نشست‌های معرفت، آشنایی با نهج البلاغه، مسابقه و پخش نماهنگ را از برنامه‌های ستاد اعتکاف برای معتکفین معرفی کرد.

مجری طرح اعتکاف در شهرکرد تصریح کرد: در اعتکاف امسال سخنرانان برتر کشور مانند حجت الاسلام سید احمد دارستانی، مهدی دهقان، عبدالله زاده حجتی دکتر شاهوردی و دکتر جعفری حضور می یابند.