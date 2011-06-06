مصرف نان در استان ایلام 58 درصد کاهش یافت

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: در استان ایلام بواسطه همراهی مردم، مسئولان و نخبگان این قانون بدرستی و در کمال آرامش اجرایی شد به نحوی که ایلام یکی از استانهای برتر در اجرای هدفمندی یارانه ها بود .

وی کاهش مصرف آب شهری به میزان 6.2 درصد، آب روستایی به میزان 11 درصد، نان به میزان 58 درصد را نشانه هایی از اصلاح الگوی مصرف همراه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در استان برشمرد و از کاهش 40 درصدی در سایر حاملهای انرژی نیز خبر داد .

استاندار ایلام با تأکید بر این موضوع که اقتصاد خانواده ها را باید تقویت کنیم، تصریح کرد: حس بالا بردن مشارکت عمومی برای کامل شدن این طرح عظیم و مؤثر ملی و ایجاد نظارت عمومی بر اجرای طرح، در موفقیت بیش از پیش این طرح تحولی بسیار مهم است .

این مسئول در بخش دیگری از بیانات خود موضوع برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایان سال را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از راهبردهای مدیریت استان برگزاری این انتخابات در فضایی آرام و همراه با رقابت سالم با حضور حداکثری مردم است .

وی ادامه داد: همگی باید مراقبت کنند تا انتخابات به سمت دسته بندیهایی که اجتماع ما را شقه شقه کند نرود و نباید از کسانی که برای جلب آرا عمومی بدنبال ایجاد شکاف هستند، حمایت کرد .

اعلایی گفت: در دهه چهارم انقلاب که بعنوان دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته با تحقق جهاد اقتصادی فصل نوینی از کارآمدی نظام اسلامی رقم خواهد خورد .

وی اظهار داشت: جهاد اقتصادی که یک تلاش و از خودگذشتگی در راه یک آرمان مقدس است در مقابله با رویکرد جدید دشمن در صحنه اقتصادی نامگذاری شده است .

استاندار ایلام افزود: دشمنان ما که صحنه های جنگ، سیاست و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به ملت ما باختند حال در عرصه اقتصاد به مقابله با ما برخواسته اند که این بار نیز با خیزش و جهش اقتصادی در کشور بار دیگر شکست خواهند خورد .

وی با اعلام این مطلب که در سایه رفاه و عافیت طلبی نمی شود قله های اقتصادی را فتح کرد، تصریح کرد: همه باید در این عرصه مهم نقش داشته باشند و تمام استعدادها و نیروهای موجود در مسیر رشد و توسعه کشور قرار گیرد .

اعلایی با بیان اینکه یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از عامه مردم ارتقا فرهنگ کار وتلاش است، گفت: فرهنگ کار و تولید در استان باید توسعه پیدا کند و تمام کسانی که در این عرصه و به سمت تولید و تقویت چرخه صنعت تلاش کنند مورد حمایت جدی قرار می گیرند .