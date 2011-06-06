منتظر مشخص شدن زمان نقل و انتقالات برای تمدید با صبا هستم

وحید حمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر هیچ تصمیمی برای جدایی از تیم فوتبال صبای قم ندارم و این وضعیت به خاطر این است که منتظر مشخص شدن شرایط تیم برای مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های کشور هستم.



باشگاه از نظر مالی به تعهد خود عمل کرده است



وی ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل گذشته در عضویت تیم فوتبال صبای قم بوده‌ام، خوشبختانه باشگاه از نظر مالی به تعهد خود عمل کرده است و حقوق لیگ‌ دهم که در خدمت این تیم بوده‌ام نیز دریافت کرده‌ام و منتظرم اعلام مسئولان باشگاه‌ صبا هستم تا برای همراهی این تیم در لیگ یازدهم تصمیم گیری کنم.



اولویت اول بازی در یازدهمین دوره لیگ برتر صبای قم است



مدافع تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: اولویت اول بازی در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای من حضور در تیم فوتبال صبای قم است اما طبیعی است که مسئولان باشگاه و کادر فنی تیم نیز باید مایل به همکاری با بازیکنان فصل گذشته باشند.



وی با اشاره به اینکه با بررسى پیشنهادات جدید و نیز مشخص شدن وضعیت آینده تیم فوتبال صبای قم به بهترین گزینه پاسخ مثبت می‌دهد، ابراز داشت: در حال حاضر بیشتر نفرات تیم صبا که قراردادهایشان با این تیم به پایان رسیده منتظر آغاز نقل و انتقالات هستند تا با تیم تمدید کنند.



در لیگ دهم سه گل به تیم های استقلال و پرسپولیس زدم



حمدی‌نژاد که در دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یکی از مدافعان گلزن تیم فوتبال صبای قم بود، با اشاره عملکرد خود در لیگ برتر فصل قبل با صبای قم، تصریح کرد: به غیر از چند بازی که به دلیل سه اخطاره بودن در کنار تیم نبودم، خوشبختانه اعتماد کادر فنی به من سبب شد تا در بسیاری از بازی های صبا در لیگ دهم به میدان بروم و سه گل نیز در لیگ به تیم های استقلال و پرسپولیس زدم.



وی با بیان اینکه ممکن است بسیاری از بازیکنان دیگر تیم فوتبال صبای قم قرار داد خود را با این تیم تمدید کنند، خاطرنشان کرد: این نفرات در لیگ قبل در کنار یکدیگر برای موفقیت این تیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور جام خلیج‌فارس تلاش کردند اما ادامه همکاری هر یک از بازیکنان فصل قبل به نظر کادر فنی بستگی دارد.



امیدوارم مسئولان صبا بتوانند بازیکنان کلیدی تیم را حفظ کنند



مدافع تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: امیدوارم مسئولان صبا بتوانند بازیکنان کلیدی تیم را حفظ کنند زیرا در فصل گذشته که تیم نسبتا مهره‌داری بودیم، تیم صد درصد شرایط خوبى نداشت، بنابراین لازم است مدیریت باشگاه صبای قم برای فصل آینده این تیم فکر اساسی داشته باشند.



وی با اشاره به عملکرد فصل گذشته تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: با اینکه در فصل گذشته برخی مشکلات از جمله مسائل مالی برای تیم معظلاتی به وجود آورد اما با تلاش و همدلی تمامی اعضای تیم، صبای قم به مقام دهم دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دست یافت.



صبا در صورت مواجه نشدن با برخی مشکلات عملکرد بهتری داشت



حمدی نژاد با تاکید بر اینکه صبا در صورت مواجه نشدن با برخی مشکلات قطعا می توانست به جایگاهی بهتر از دهمی دست یابد، اظهار داشت: داشتن مربی کاردان در راس کادر فنی مانند عبدالله ویسی و مدیران دلسوز در راس مدیریت تیم مانند سبب پیشبرد اهداف صبا در فصل گذشته بود.



وحید حمدی نژاد از آغاز فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و از زمانی که محمود یاوری در رأس کادر فنی صبای قم قرار گرفت، برای صبا در لیگ برتر به میدان رفت و با حضور عبدالله ویسی به عنوان سرمربی صبای قم نیز یکی از بازیکنان کلیدی این تیم محسوب می شد.

