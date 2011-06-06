اجرای طرح متمرکزسازی نقشه های شهری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدی با بیان اینکه امکان مستندسازی نقشه های جغرافیایی در شهرداری کرج مهیا شده است، اظهار داشت: پراکندگی نقشه ها در شهرداری و عدم دسترسی مدیریت شده به آنها هزینه های سنگینی را به شهرداری بابت دوباره کاری و عدم استفاده مناسب از آنها تحمیل می کند.

وی افزود: در این زمینه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرج اقدام به اجرای طرح متمرکزسازی تمامی نقشه های شهری کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این سیستم قادر به متمرکزسازی تمامی نقشه های موجود ، مستندسازی آن و به اشتراک گذاری آن لاین تمامی نقشه ها برای کاربران واحدهای مختلف است.

محمدی ادامه داد: به منظور جلوگیری از موازی کاری در تولید نقشه های مختلف در شهرداری کرج، سیستم مذکور توانایی پاسخگویی به هر کاربر در برابر ویرایش نقشه های مختلف بر اساس سطوح دسترسی را دارد.

مدیر آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرج یادآور شد: جلوگیری از انجام هزینه مجدد برای تهیه نقشه های بزرگ مقیاس شهری در بازه های زمانی کوتاه، تلاش برای ایجاد فرهنگ استفاده مناسب و سازنده از GIS در شهرداری و اعمال مدیریت متمرکز بر تمامی اطلاعات و تغذیه مناسب پایگاه اطلاعاتی توسط واحدهای مختلف از جمله قابلیت های این سیستم است.

وی گفت: از موارد قابلیت فنی این سیستم می توان به اتصال webGIS به پایگاه مرکزی و Update آن توسط بروز رسانی آنلاین پایگاه جغرافیایی شهرداری و زمینه سازی مفاهیم شهر الکترونیکی و شهر مجازی نام برد.

این مسئول افزود: از میان برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی برای دسترسی به اطلاعات شهری مورد نیاز هر حوزه، ایجاد یک منبع اطلاعاتی کامل و بستری مناسب برای سازمانها و دستگاه های درون شهری دیگر و فرهنگ سازی GIS در تمامی واحدها و استفاده آنها از اطلاعات از دیگر مزیت های این سیستم است.