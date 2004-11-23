كوفي عنان : برقراري ثبات در عراق به نفع همه كشورهاي منطقه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد گفته به نفع منطقه است كه ثبات و آرامش در عراق برگزار شود.



كوفي عنان كه امروز در مراسم افتتاحيه كنفرانس بين المللي عراق در شرم الشيخ مصر سخن مي گفت، افزود : كارمندان بيشتري از سوي اين سازمان به عراق اعزام خواهند شد اما ما نمي توانيم از مخاطرات امنيتي كه كارمندان ما را هدف قرار مي دهد، چشم پوشي كنيم .



عنان با بيان اينكه سازمان ملل خود را پايبند مي داند به تلاش هاي خود براي برقراري ثبات و امنيت در عراق با همكاري همه طرف هاي ذيربط ادامه دهد، تصريح كرد : بايد تمام تلاش هاي خود را در شرايط سخت كنوني براي حمايت از روند سياسي عراق يكپارچه كنيم.

وي افزود : سازمان ملل براي هماهنگي ميان تلاش هاي بين المللي جهت حمايت از روند سياسي عراق تلاش مي كند.



دبير كل سازمان ملل متحد گفت : منافع مشترك كشورهاي منطقه در اين است كه براي عادي سازي روابط منطقه اي و بين المللي با عراق بر اساس اصول و معيارهاي سازمان ملل مبني بر عدم دخالت در امور داخلي و احترام به حاكميت و ثبات سياسي و وحدت ملي هر كشور تلاش كنند.



وي افزود : تمام جامعه بين الملل بايد براي اجراي قطعنامه 1546 تلاش هاي خود را براي حمايت از عمليات سياسي يكپارچه كند زيرا اين بهترين روش براي تضمين برخورداري عراق از حاكميت و امنيت و اعتماد به نفس در ميان دولت ها است.



عنان گفت : بر اين اساس سازمان ملل خود را متعهد به ارائه كمك به عراق كرد چه در زماني كه دولت موقت و مجمع ملي موقت تشكيل شد و چه در حال حاضر كه براي اجراي عمليات سياسي تلاش مي كند.

وي افزود : بر اساس اختياراتي كه شوراي امنيت به ما داده است تا جائي كه شرايط اجازه دهد بر اساس قطعنامه مذكور، نماينده ويژه ما براي همكاري با دولت موقت عراق و با ملت عراق تلاش مي كند، كما اينكه ارسال عدد بيشتري از كارمندان به عراق صورت مي گيرد هرچند نمي توانيم از مخاطرات امنيتي غفلت كنيم اما هرگز نبايد اين مخاطرات ما را از كمك به ملت عراق در اين شرايط سخت بازدارد.

عنان گفت : التزام سازمان ملل نه با شروع بحران كنوني آغاز شد كما اينكه به زودي پايان نخواهد يافت ما نهايت تلاش خود را براي تشكيل دولت موقت و مجمع ملي موقت بكار برديم و امروز براي هماهنگي كمك هاي بين المللي و ارائه كمك به مقامات دولت عراق تلاش مي كنيم و در آينده هم در كنار عراقي ها تلاش خواهيم كرد.



وي افزود : مقياس و معيار موفقيت ما به تعداد كاركنان نيست بلكه به ميزان التزام عملي ما در حمايت فعال از عمليات سياسي بستگي دارد ما اعتماد داريم كه جريان هاي داخلي و خارجي نقش ما را براي حمايت از ملت عراق تاييد خواهند كرد.