ناگفته ها به روایت تصویر؛ از رفتن دیو تا موج سواری ویژه

نخستین تصویر امروز که چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته شادی ویژه مردم یمن به سبب فرار دیکتارتور این کشور است.

البته تصاویر زیادی از شادی مردم یمن منتشر شده اما این عکس استفاده ار برف شادی را برای جشن گرفتن به تصویر کشیده است.

تصویر بعدی مربوط به فقر موجود در هند است. هند به رغم آنکه یکی از اقتصادهای برتر آسیا محسوب می شود اما بخشی از مردم این کشور در فقر به سر می برند.

در این تصویر یک دختر خردسال هندی در حال جمع آوری زباله دیده می شود.

تصویر بعدی مربوط به حمله نیروهای امنیتی هند به تجمع بودائیان این کشور در هنگام ورزش یوگا است.

در این حمله بیش از 500 نفر زخمی شدند و رهبر این گروه هندی نیز بازداشت شد.

تصویر بعدی مربوط به سفر پاپ بندیکت شانزدهم به کرواسی است.

به رغم رسوائیهای اخلاقی پی در پی کشیشان استقبال قابل قبولی از پاپ در کرواسی شد. در این عکس کودکی مشاهده می شود که به دلیل ازدحام جمعیت به گریه افتاده است.

عکس بعدی مربوط به جنجال خبری ایجاد شده بواسطه بازداشت قصاب جنگ بوسنی است.

در این تصویر یک خانواده بوسنایی دیده می شود که در اتاقی که تصویر کشته شدگان این جنگ بر دیوار آن چسبانده شده در حال تماشای محاکمه "راتکو ملادیچ" هستند.

تصویر بعدی مربوط به برگزاری مسابقات موج سواری ویژه برای سگها در آمریکاست.