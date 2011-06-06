سامانه پیام کوتاه حج و زیارت استان البرز راه اندازی شد

مدیرکل حج و زیارت استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: سامانه پیام کوتاه به شماره 10002612555060 آماده اطلاع رسانی به مردم منطقه است.

سیدمرتضی حسینی ادامه داد: اهمیت اطلاع رسانی در دنیای کنونی بسیار زیاد است ضمن اینکه سرویس پیام کوتاه یکی از محبوبترین خدمات تلفن همراه نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیاست.

وی عنوان کرد: به همین دلیل، سامانه پیام کوتاه را راه اندازی کردیم تا از این طریق بتوانیم با دقت و سرعت بیشتر با کارگزاران زیارتی استان ارتباط برقرار کنیم.

این مسئول اضافه کرد: مردم استان نیز می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت پیام کوتاه از طریق شماره فوق ارسال کنند.

وی یادآور شد: از امکانات ویژه این سامانه می توان به مواردی از قبیل ارسال گروهی پیامک، دریافت نامحدود پیام و برگزاری مسابقه اشاره کرد.

