انجام 1600 معاینه و 31 عمل جراحی توسط اولین گروه از پزشکان داوطلب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی با بیان این مطلب افزود: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق کم برخوردار کشور از حیث بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی عمومی است و از بسیاری از خدمات تخصصی حوزه سلامت نیز بی‌بهره است.

وی افزود: این منطقه جمعیت روستایی و کوچ نشین قابل توجهی دارد که با توجه به ویژگیهای جغرافیایی خاص آن، از دریافت خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی محروم مانده‌اند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به ارائه خدمات تخصصی توسط اولین گروه از متخصصان داوطلب سازمان نظام پزشکی در این منطقه، اظهار کرد: گروهی از متخصصان رشته‌های مختلف به صورت بی‌وقفه از ساعت 8 صبح تا 19 طی روزهای 11 تا 15 خرداد، توانستند به بیش از 597 بیمار محروم روستایی و عشایر بخش بازفت خدمات تخصصی ارائه کنند.

وی افزود: همچنین در این مدت با برپایی یک بیمارستان صحرایی، 31 نفر از بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات تخصصی به بیماران مناطق محروم با این وسعت برای اولین بار توسط سازمان نظام پزشکی صورت گرفت و خوشبختانه بدون هیچ مشکل یا وقفه‌ای توانست در دستیابی به اهداف خود موفق باشد.

وی اضافه کرد: قطعاً از تجربیات و ارزیابیهای ارائه خدمات تخصصی در منطقه بازفت به عنوان یک فرصت بهبود، برای تقویت هر چه بیشتر طرح مدد محرومان در سایر نقاط کشور استفاده خواهد شد.

اولین گروه از متخصصان درمانگران داوطلب (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی از 11 تا 15 خرداد با استقرار در بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری به بیماران محروم خدمات تخصصی رایگان ارائه کردند. پیش از آنها نیز گروهی از پزشکان عمومی از سوم خرداد به ویزیت و غربالگری بیماران این منطقه پرداخته بودند.