انجام 1600 معاینه و 31 عمل جراحی توسط اولین گروه از پزشکان داوطلب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی با بیان این مطلب افزود: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق کم برخوردار کشور از حیث بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی عمومی است و از بسیاری از خدمات تخصصی حوزه سلامت نیز بیبهره است.
وی افزود: این منطقه جمعیت روستایی و کوچ نشین قابل توجهی دارد که با توجه به ویژگیهای جغرافیایی خاص آن، از دریافت خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی محروم ماندهاند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به ارائه خدمات تخصصی توسط اولین گروه از متخصصان داوطلب سازمان نظام پزشکی در این منطقه، اظهار کرد: گروهی از متخصصان رشتههای مختلف به صورت بیوقفه از ساعت 8 صبح تا 19 طی روزهای 11 تا 15 خرداد، توانستند به بیش از 597 بیمار محروم روستایی و عشایر بخش بازفت خدمات تخصصی ارائه کنند.
وی افزود: همچنین در این مدت با برپایی یک بیمارستان صحرایی، 31 نفر از بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات تخصصی به بیماران مناطق محروم با این وسعت برای اولین بار توسط سازمان نظام پزشکی صورت گرفت و خوشبختانه بدون هیچ مشکل یا وقفهای توانست در دستیابی به اهداف خود موفق باشد.
وی اضافه کرد: قطعاً از تجربیات و ارزیابیهای ارائه خدمات تخصصی در منطقه بازفت به عنوان یک فرصت بهبود، برای تقویت هر چه بیشتر طرح مدد محرومان در سایر نقاط کشور استفاده خواهد شد.
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