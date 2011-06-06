امام (ره) ملتی را از زیربار ظلم نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر نقویان ظهر دوشنبه در گفتمان فرهنگی در رامیان افزود: امام خمینی(ره) تاریکیها را به روشنایی تبدیل کرد و انقلاب اسلامی ایران را هوشمندانه به پیروزی رساند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به قیام مردمان سایر کشورهای اسلامی گفت: این عمل پسندیده سفارش قرآن و دین اسلام است که در مقابل ظلم سکوت نکنیم و ملت ایران 33 سال پیش به فرمان خدا عمل کردند و امروز به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی برای خارج شدن از حاکم دیکتاتور خود تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به نفوذ بعضی از عناصر وابسته به بدنه دولت اظهار داشت: مردم این علفهای هرز اطراف درخت تنومند اسلام را نابود میکنند و برای رسیدن به حکومت عدل الهی تلاش میکنند.
وی تصریح کرد: تا وقتی که این مردم عشق به ولایت را داشته باشند مسیر رو به رشد انقلاب و نظام امن خواهد بود و در رشد و تعالی آن خللی ایجاد نمیشود.
حجتالاسلام نقویان همچنین اظهار داشت: امام خمینی(ره) با بینش و تفکر اسلامی، خلوص نیت و صداقت، واقعگرایی و آیندهنگری قیام کرد تا حق مردم مظلوم ما را از رژیم پهلوی و اربابان خارجیاش بگیرد.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) در برخورد و مبارزه با رژیم پهلوی سختیهای زیادی را تحمل کردند و با قاطعیت تمام در دفاع از ارزشها ایستادگی کرد و کنار مردمی غیور انقلاب را به پیروزی رساند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر (ع) درباره ویژگیهای دانشمندان اسلامی گفت: عالم ربانی یعنی کسی که با تمام وجود به خدا توجه دارد و زندگی کردن، جنگیدن، خندیدن، سکوت کردن، سخن گفتن و جهاد کردنش همه به خاطر خداست.
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