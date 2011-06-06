به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری داستان‌های تربیتی است که زهرا احمدی آن را ترجمه کرده است.

این کتاب موضوع‌هایی مانند حتما بگو لطفا، به هزار دلیل باید بگویی لطفا، اما فقط لطفا نیست، معذرت می‌خواهم و متشکرم را به کودکان یادآوری می‌کند.

در بخشی از این کتاب آمده است: هر وقت واقعاً چیزی دلت خواست، نباید فقط آن را برداری! برو از یک بزرگ‌تر اجازه بگیر و حتماً بگو لطفاً.

کتاب «لطفاً بگو لطفا» برای گروه سنی الف (پیش از دبستان) در شمارگان 10هزار نسخه، 40 صفحه رنگی و قیمت 20هزار ریال توسط انتشارات ‌کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.