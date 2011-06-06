حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از سوی دولت گفت: شرکت ملی نفت طعمه ای است که دولت ها نمی خواهند ماهیتش فاش شود به همین دلیل طی 30 سال گذشته هیچ دولت اصولگرا و اصلاح طلبی حاضر به ارائه اساسنامه این شرکت نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر این اساس نفت به عنوان سرمایه عظیم ملی بی حساب و کتاب است اظهار داشت: امکان هرگونه سو استفاده از درآمد های شرکت نفت وجود دارد زیرا حسابرسی دقیقی از در آمد ها و هزینه های این شرکت ملی وجود نداشته و این شرکت پر درآمد، بیلان کاری به سازمان حسابرسی ارائه نمی کند.

عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به تغییر و تحولات اخیر این احتمال وجود دارد که جریانات انحرافی بخواهند از درآمد عظیم شرکت ملی نفت برای مقاصد انتخاباتی خود استفاده کنند.

وی با اشاره به این که فردی متخصص و کارشناس در امور نفتی باید برای هدایت این وزارت خانه معرفی شود، به معرفی محمد علی آبادی به عنوان سرپرست این وزارتخانه اظهار داشت: علی آبادی تنها به مدت 3 ماه سرپرستی وزارت نفت را برعهده دارد و در نهایت مجلس باید به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت نفت رای اعتماد دهد.

رهبر تاکید کرد: مجلس شورا ی اسلامی با استفاده از بازوان نظارتی خود اجازه نخواهد داد منابع حاصل از فروش نفت به گروه های خاص و منحرف برای تبلیغات انتخاباتی اختصاص یابد.