  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

امام جمعه رامیان:

آسایش امروز نتیجه زحمات امام (ره) و شهداست

رامیان - خبرگزاری مهر: امام جمعه رامیان گفت: آسایش و آرامش حاکم بر جامعه نتیجه زحمات امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب و نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد طاهری ظهر دوشنبه در گفتمان فرهنگی اظهار داشت: مردم ما همان گونه که برای مبارزه علیه رژیم پهلوی به ولایت فقیه اطمینان کردند برای مبارزه با جریانات انحرافی و تفرقه افکنی‌های عده‌ای فریب خورده هم کنار ولایت فقیه هستند.

وی بیان کرد: مردم با پشتیبانی از ولایت فقیه ایمان دارند هیچ کسی نمی‌تواند به مملکت آسیبی برساند چون امام خمینی(ره) فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد.
 
امام جمعه رامیان گفت: مردم ما صحت این گفتار امام را بارها ثابت‎شده دیدند و این بار هم محکم و استوار پشتیبان ولایت فقیه می‎ایستند.
 
شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1328827

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها