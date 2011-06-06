آسایش امروز نتیجه زحمات امام (ره) و شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد طاهری ظهر دوشنبه در گفتمان فرهنگی اظهار داشت: مردم ما همان گونه که برای مبارزه علیه رژیم پهلوی به ولایت فقیه اطمینان کردند برای مبارزه با جریانات انحرافی و تفرقه افکنی‌های عده‌ای فریب خورده هم کنار ولایت فقیه هستند.

وی بیان کرد: مردم با پشتیبانی از ولایت فقیه ایمان دارند هیچ کسی نمی‌تواند به مملکت آسیبی برساند چون امام خمینی(ره) فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد.

امام جمعه رامیان گفت: مردم ما صحت این گفتار امام را بارها ثابت‎شده دیدند و این بار هم محکم و استوار پشتیبان ولایت فقیه می‎ایستند.

شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.