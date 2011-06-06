  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

13 عامل انتحاری در افغانستان بازداشت شدند

13 عامل انتحاری در افغانستان بازداشت شدند

خبرگزاری مهر- هرات: مقامات پلیس افغانستان از بازداشت 13 عامل انتحاری و 15فرد مخالف دولت خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، دکتر "داوود صبا" والی هرات در غرب افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از بازداشت 11 نفر از طراحان و عاملان حملات انتحاری هفته گذشته در شهر هرات خبر داد.

والی هرات گفت : افراد بازداشت شده در جریان عملیات پلیس و ریاست امنیت ملی در شهر هرات و مناطق این ولایت بازداشت شدند.

وی هویت افراد بازداشت شده را فاش نکرد و مدعی شد چندین نفر از همدستان این افراد تحت تعقیب سازمانهای امنیتی در ولایت هرات قرار دارند.

همچنین مقامهای امنیتی در ولایت بلخ در شمال افغانستان اعلام کردند: دو عامل انتحاری و پانزده شورشی در این ولایت بازداشت شدند.

"عبدالروف تاج" از پلیس افغانستان با اشاره به اینکه بیش از 13 شورشی طی 3 روز گذشته دستگیر شدند، افزود در میان افراد بازداشت شده کسانی هستند که به شکل مستقیم با شبکه القاعده ارتباط داشته و درصدد انجام عملیاتهایی در ولایت بلخ بودند.

کد مطلب 1328839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها