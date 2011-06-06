6 سالن ورزشی بانوان خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قدیری پیش از ظهر دوشنبه در اولین نشست نایب رئیس های هیئت های ورزشی استان با اشاره به اینکه این سالن ها از محل درآمد سیگار در حال احداث است، اظهارداشت: خراسان جنوبی تنها استان در کشور است که این تعداد پروژه را از محل درآمد دخانیات دارد.

وی با اشاره به اینکه مشکل کمبود اعتبار این پروژه ها تنها مختص این استان نیست، بیان داشت: بیش از 50 پروژه دیگر که از این محل در دست احداث است با مشکل اعتباری مواجه است.

وی ادامه داد: امروزه متاسفانه به دلیل حاکمیت فرهنگ و تفکر مذکر برجامعه از یک سو و فقدان یا کمی اعتماد به نفس در بانوان، ورزش بانوان چه در سطح کشور و چه در سطح استان از جایگاه پایین تری برخوردار است.

قدیری با اشاره به اینکه افتخارات ورزش بانوان در حال حاضر بیشتر از آقایان است، بیان کرد: اگر اعتبارات و امکانات مورد نیاز به بانوان بیشتر از گذشته اختصاص یابد نتایج بهتری کسب خواهند کرد.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی با بیان این که تلاش می کنیم بیشترین شرایط ورزش، برای بانوان فراهم شود، افزود: استفاده از سالن های ورزشی، برگزاری کلاس های داوری و مربیگری، توسعه بیمه ورزشی ورزشکاران، اعزام به مسابقات کشوری و برون مرزی و ... از جمله برنامه های ویژه برای بانوان خواهد بود.

قدیری گفت: در توسعه ورزش و نهادینه سازی فرهنگ ورزش پذیری و رشد رشته های ورزشی بانوان با توجه به برخی از محدودیت ها، شرایط خاص یا پاره ای از حساسیت باید برای فرهنگ سازی مناسب در این زمینه تلاش شود.