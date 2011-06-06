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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

بانک اطلاعاتی نانوایان شهرکرد تدوین می شود

بانک اطلاعاتی نانوایان شهرکرد تدوین می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهرکرد از تدوین بانک اطلاعاتی برای بیش از 100 نانوائی در شهرکردخبر داد.

مراد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه این بانک اطلاعاتی برای سایر نقاط شهرستان شهرکرد، افزود: بخشی از این بانک اطلاعات حاصل ازارزیابی نانواییهاست که بر مبنای آن  نانوایان تشویق یا با آن ها برخورد قانونی می شود.

وی بیان داشت: تمامی خبازی های بدون مجوز در مدت زمان مشخصی به تدریج تعطیل می شوند و یا در داشتن شرایط لازم  بودن به انها مجوز داده می شود.

کاظمی افزود: هم اکنون چهار واحد نانوایی به دلیل تخلفات صنفی و توجه نکردن به  تذکرات بازرسان، تعطیل و هفت  واحد نیز به پرداخت جریمه ی نقدی محکوم شدند.

وی یادآور شد: در صورت مشاهده خلل ناشی از  تعطیل شدن بعضی نانوائیها، از نانوای های سیار استفاده شود.
 

کد مطلب 1328845

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