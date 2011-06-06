بانک اطلاعاتی نانوایان شهرکرد تدوین می شود

مراد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه این بانک اطلاعاتی برای سایر نقاط شهرستان شهرکرد، افزود: بخشی از این بانک اطلاعات حاصل ازارزیابی نانواییهاست که بر مبنای آن نانوایان تشویق یا با آن ها برخورد قانونی می شود.

وی بیان داشت: تمامی خبازی های بدون مجوز در مدت زمان مشخصی به تدریج تعطیل می شوند و یا در داشتن شرایط لازم بودن به انها مجوز داده می شود.

کاظمی افزود: هم اکنون چهار واحد نانوایی به دلیل تخلفات صنفی و توجه نکردن به تذکرات بازرسان، تعطیل و هفت واحد نیز به پرداخت جریمه ی نقدی محکوم شدند.

وی یادآور شد: در صورت مشاهده خلل ناشی از تعطیل شدن بعضی نانوائیها، از نانوای های سیار استفاده شود.

