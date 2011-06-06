افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت اعتکاف در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تکیه‌ای ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته مراسم اعتکاف در استان قم با حضور ۱۰ هزار نفر برگزار شد که این ظرفیت در سالجاری به ۱۱ هزار نفر افزایش یافته است.

ظرفیت 5 هزار نفری جهت حضور بانوان



وی ادامه داد: از این تعداد ظرفیت ۵ هزار نفر برای بانوان و ۶ هزار نفر نیز برای شرکت آقایان در مراسم اعتکاف اختصاص داده شده است.



رئیس ستاد اعتکاف استان قم با بیان اینکه ستاد اعتکاف در طول سال هر ۱۵ روز یکبار جلسه داشته است بیان کرد: ستاد اعتکاف استان قم به دنبال برگزاری مراسم اعتکافی با کیفیت و دست آوردهای فرهنگی است.



وی در ادامه به نحوه ثبت نام برای حضور در این مراسم اشاره داشت و عنوان کرد: به دلیل ازدحام برای حضور در این مراسم ثبت نام به شکل حضوری و با نرم افزار انجام می‌شود.



تکیه‌ای ادامه داد: با توجه به درخواست بیش از ظرفیت خواهران برای حضور در این مراسم در بین خواهران قرعه کشی انجام می‌شود.



وی زمان ثبت نام خواهران را روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۱۷ و ۱۸ خرداد ماه اعلام کرد و گفت: خواهران جهت ثبت نام باید در روزهای مقرر از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به آدرس خیابان انقلاب، جنب گلزار، مجتمع امام خمینی (ره) مراجعه کنند.



رئیس ستاد اعتکاف استان قم ادامه داد: برادران نیز جهت ثبت نام در روزهای پنج شنبه و جمعه، ۱۹ و ۲۰ خرداد ماه، از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به آدرس خیابان انقلاب، جنب گلزار، مجتمع امام خمینی (ره) مراجعه کنند.



برگزاری مراسم اعتکاف در 18 مسجد



وی با اشاره به اختصاص ۱۸ مسجد جهت برگزاری مراسم اعتکاف گفت: مسجد امام حسن عسکری (ع)، مسجد اعظم، مسجد مقدس جمکران، مسجد جامع، مسجد امام صادق (ع) و مسجد حضرت ابوالفضل از جمله مساجدی است که مراسم عتکاف در آن برگزار می‌شود.