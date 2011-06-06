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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

سند اشتغال استان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود

سند اشتغال استان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تدوین سند اشتغال این استان به صورت اولویت دار و با جدیت پیگیری می شود.

حمیدرضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی و اشتغال در استان، تدوین این سند باید به عنوان مهمترین برنامه دستگاه های متولی قرار گیرد.

وی افزود: این اقدام برای نخستین بار در استان با هدف شناخت و توسعه مزیتهای نسبی و توانمندی های کشاورزی، تولیدی و صنعتی هر منطقه انجام می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری هدایت منابع مالی مربوط به پرداخت یارانه ها را ضروری دانست و افزود: تعاونی ها نیز باید برای هدایت، راهنمایی و هدفمند کردن یارانه ها برنامه ریزی کنند.

فروزنده یادآور شد: هدایت مناسب یارانه ها، زمینه مشارکت مطلوب مردم را برای سرمایه گذاری در استان فراهم می کند.
 

کد مطلب 1328855

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