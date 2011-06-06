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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

برای دومین سال/

تاکسیرانی ورامین عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور شد

تاکسیرانی ورامین عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور شد

ورامین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری ورامین با حکم رئیس مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور، عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خانی برای دومین سال متوالی عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور می شود.

در حکم انتصاب وی که توسط مجتبی شفیعی رئیس مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ابلاغ شده، آمده است: بر حسب ماده 12 اساسنامه اتحادیه و بنا به تصویب و انتخاب مجمع عمومی سالیانه و به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانهای شهری کشور تا پایان دوره هیئت مدیره فعلی منصوب می شوید.

امید است تحت توجهات حضرت حق و وجود مقدس امام زمان(عج) در راه خدمتگزاری به جامعه حمل و نقل کشور اسلامی و دولت خدمتگزار در انجام وظایف و تعامل مثبت و سازنده با سایر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در انجام وظایف، موفق به تأییدات الهی باشید.

کد مطلب 1328857

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