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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

کشت برنج در خاش 20 درصد افزایش می یابد

کشت برنج در خاش 20 درصد افزایش می یابد

خاش - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: پیش بینی می شود با توجه به بارندگی های امسال در این شهرستان سطح زیر کشت برنج 20 درصد افزایش یابد.

امان الله طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خاش، اظهار داشت: کار انتقال نشا برنج در مناطق ایرندگان و کارواندر خاش از محل خزانه به زمین اصلی از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد و پیش بینی می شود 580 هکتار از زمین های این مناطق به زیر کشت برنج رفته و به شالیزار تبدیل شود.

وی گفت: در گذشته رقم صدری محلی با راندمان تولید معمولی در این مناطق کشت می شد که با برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی ترویجی و توزیع بذرهای پر محصول در سالهای اخیر سطح زیر کشت ارقام پرمحصول شفق و شیرودی در این مناطق روبه افزایش بوده است.

وی افزود: بزودی این ارقام اقتصادی بطور کامل جایگزین رقم محلی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خاش بیان داشت: هم اکنون 9 کارگاه شالی کوبی در مناطق ایرندگان و کارواندر این شهرستان وجود دارد و کار برداشت برنج از نیمه دوم مهر ماه آغاز می شود.

وی گفت: پیش بینی می شود در صورت رعایت اصول صحیح کاشت، داشت و برداشت بیش از دوهزار تن شلتوک توسط شالی کاران خاش برداشت شود.

وی افزود: شلتوک ها پس از شالی کوبی و بوجاری توسط کارگاههای شالی کوبی و تبدیل شدن به برنج به بازار مصرف خاش و دیگر شهرهای استان عرضه می شوند.

طوقی اظهار داشت: همچنین کار برداشت محصول جو از سطح دو هزار و 700 هکتار از مزارع شهرستان خاش مراحل پایانی خود را می‌ گذراند.

وی گفت: پیش ‌بینی می ‌شود از این سطح 54 تن جو برداشت و به بازار مصرف که عمدتاً مرغداری ‌ها و دامداری‌ ها هستند عرضه شود.

وی افزود: شهرستان خاش دارای سه باب کارخانه تولید خوراک دام کنسانتره جو است.

کد مطلب 1328866

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