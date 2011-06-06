کشت برنج در خاش 20 درصد افزایش می یابد

امان الله طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خاش، اظهار داشت: کار انتقال نشا برنج در مناطق ایرندگان و کارواندر خاش از محل خزانه به زمین اصلی از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد و پیش بینی می شود 580 هکتار از زمین های این مناطق به زیر کشت برنج رفته و به شالیزار تبدیل شود.

وی گفت: در گذشته رقم صدری محلی با راندمان تولید معمولی در این مناطق کشت می شد که با برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی ترویجی و توزیع بذرهای پر محصول در سالهای اخیر سطح زیر کشت ارقام پرمحصول شفق و شیرودی در این مناطق روبه افزایش بوده است .

وی افزود: بزودی این ارقام اقتصادی بطور کامل جایگزین رقم محلی می شود .

مدیر جهاد کشاورزی خاش بیان داشت: هم اکنون 9 کارگاه شالی کوبی در مناطق ایرندگان و کارواندر این شهرستان وجود دارد و کار برداشت برنج از نیمه دوم مهر ماه آغاز می شود .

وی گفت: پیش بینی می شود در صورت رعایت اصول صحیح کاشت، داشت و برداشت بیش از دوهزار تن شلتوک توسط شالی کاران خاش برداشت شود .

وی افزود: شلتوک ها پس از شالی کوبی و بوجاری توسط کارگاههای شالی کوبی و تبدیل شدن به برنج به بازار مصرف خاش و دیگر شهرهای استان عرضه می شوند.

طوقی اظهار داشت: همچنین کار برداشت محصول جو از سطح دو هزار و 700 هکتار از مزارع شهرستان خاش مراحل پایانی خود را می‌ گذراند .

وی گفت: پیش ‌بینی می ‌شود از این سطح 54 تن جو برداشت و به بازار مصرف که عمدتاً مرغداری ‌ها و دامداری‌ ها هستند عرضه شود .