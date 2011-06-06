به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رایزنی برخی افراد سیاسی برای انتقال تیم نفت به اراک قرار بود امروز دوشنبه نشستی بین مسئولان استان مرکزی و محمد علی آبادی سرپرست جدید وزارت نفت برگزار شود تا مراحل نهایی این انتقال صورت گیرد اما برگزاری مراسم معارفه علی آبادی فرصتی برای برگزاری این جلسه باقی نگذاشت.

این نشست در حالی لغو شد که به گفته یکی از مسئولان باشگاه نفت تهران انتقال این تیم به اراک قطعی شده است اما برخی نامه‌نگاری ها با فدراسیون فوتبال احتمال به تعویق افتادن این انتقال را قوت بخشیده است. گفته می شود فدراسیون فوتبال در پاسخ به نامه مسئولان باشگاه نفت تاکید کرد که این انتقال با یکسال تاخیر صورت بگیرد.

این در شرایطی است که برخی نفتی های قدیمی که دغدغه ورزشی دارند در تلاشند به هر شکل ممکن از این انتقال جلوگیری کنند. آنها با استفاده از ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس دارند در تلاشند تا انتقال نفت به استان مرکزی را فعلا به تعویق بیندازند.