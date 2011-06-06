حمایت از مشاغل خانگی با اعطای تسهیلات به متضیان در استان مرکزی

ناصرشیخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف شناسایی و توسعه ظرفیتهای کسب وکار خانگی در جهت توسعه فرصت های شغلی، ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضای خانوار، کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت، افزایش بهره وری سرمایه و صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده، ارتقاء مدیرریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاههای بالادستی و تشکل های خوشه ای، اتحادیه ها، تعاونی ها و صنوف و تسهیل مقررات مربوط به کسب وکار خانگی اجرا می شود.

وی با بیان این که فعالیت در قالب مشاغل خانگی در 3 حوزه امکان پذیر است گفت: انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از منزل، انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی و انجام فعالیت در قالب تعاونی و یا مشارکت با بنگاههای بالادستی این 3 حوزه را شامل می شوند.

شیخی یادآور شد: متقاضیان مشاغل خانگی باید پس از مراجعه به سایت مشاغل خانگی و تکمیل فرم های ثبت نامی درخواست خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه متقاضیان پس از دریافت مجوز فعالیت از یکی از دستگاههای اجرایی متولی می توانند نسبت به دریافت تسهیلات اشتغالزایی خود اقدام کنند، گفت: حداکثر تسهیلات پرداختی از سوی صندوق مهرامام رضا به متقاضیان مستقل 50 میلیون ریال به متقاضیان پشتیبان یک میلیارد ریال و از سوی بانکهای عامل این تسهیلات به متقاضیان مستقل 30 میلیون ریال و به متقاضیان پشتیبان 10 میلیون ریال است.

مدیر کل کار وامور اجتماعی استان مرکزی گفت: تا کنون 214 رشته شغلی در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب شده است.

وی افزود: استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای پیشتاز در این عرصه توانسته با راه اندازی بازارچه های خرید محصولات مشاغل خانگی و فراهم کردن بستر لازم برای بیمه فعالین این حوزه گام نخست رادر راستای ساماندهی مشاغل خانگی در کشور بردارد.