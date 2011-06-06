دستگیری دو متخلف شکار غیر مجاز در کهک

احمد بحری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محیط‌ بان بخش کهک، باتلاش مأموران پاسگاه محیط بانی کهک و عملیات گشت و شناسائی در بخش کهک و کوه‌های فردو، دومتخلف که با اسلحه غیرمجاز اقدام به شکار یک رأس قوچ وحشی کرده بودند را شناسائی ساعت و دستگیر کرده و پس از تشکیل پرونده قضائی برای برخوردقانونی با نامبردگان تحویل مقام قضائی شدند.



وی ادامه داد: این دو شکارچی با یک اسلحه گلوله زنی در کوههای اطراف روستای فردو اقدام به شکار این قوچ کرده بودند و قصدداشتند با استفاده از تاریکی شب از منطقه فرار کنند که با هوشیاری محیط بانان بخش کهک متخلفین در محل دستگیر شدند.



قوچ وحشی یکی از پستانداران وحشی و از راسته زوج سمان بوده و جزو گونه‌های جانوری حمایت و حفاظت شده محسوب می‌شود و شکار آن دراستان قم بویژه در فصل بهار و تابستان بطور کلی ممنوع و طبق قانون شکاروصید، متحلف به سه سال حبس یا جزای نقدی تا۱۸ میلیون ریال محکوم خواهند شد.