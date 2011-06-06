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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

رئوفی نژاد:

باید از تمام ظرفیتهای موجود استان زنجان برای توسعه استفاده کرد

باید از تمام ظرفیتهای موجود استان زنجان برای توسعه استفاده کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: باید از ظرفیت‌های موجود اقتصادی در استان برای توسعه منطقه بهره برد هر چند تاکنون علی‌رغم هزینه استان در این زمینه، به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در دیدار با اعضاء جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان افزود: استفاده از فرصتهای به‌وجود آمده در استان باید در رأس امور اتاق بازرگانی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اعضاء جدید اتاق بازرگانی زنجان باید با رویکرد جدید و برنامه‌ریزی دقیق نسبت به هماهنگی بخش دولتی و فعالان صنعتی و بازرگانان اقدام کرده و با رصد مشکلات، موارد را اعلام نمایند تا مسئولان نسبت به رفع آنها تلاش کنند.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه نباید مشکلات و معضلات فعالان اقتصادی و صنعتی به‌صورت انفرادی بیان شود افزود: اگر شاهد چنین مواردی باشیم، قطعاً این موضوع ناشی از عدم فعالیت اتاق بازرگانی است و از سوی دیگر، چنین اقدامی دور زدن این نهاد تصمیم‌گیر تلقی می‌شود.

استاندار زنجان، به ارتباطات گسترده استان با مراکز تجاری و بنگاه‌های اقتصادی، اشاره کرد و گفت: علی‌رغم این گستردگی، هنوز به جایگاهی که انتظار داریم نرسیده‌ایم و این امر نقطه‌ضعفی است که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد.

رئوفی‌نژاد به تشکیل مجمع زنجانی‌های خارج از استان اشاره کرد و افزود: با تشکیل این مجمع، شرایط برای استفاده از نظرات این افراد در قالب مجموعه‌ای منسجم فراهم خواهد شد و قطعاً می‌توان از این ظرفیت برای توسعه منطقه بهره برد.

استاندار زنجان با اشاره به انتخاب اعضاء جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان، استفاده از ظرفیت‌های اعضاء جدید را در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، حائز اهمیت دانست و افزود: باید نگاه جدیدی بر این مجموعه حاکم شود زیرا لازمه پیشرفت، استفاده از پتانسیل‌های مختلف است.

رئوفی نژاد به همت دولت در گسترش خصوصی‌سازی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، اشاره کرد و افزود: تاکنون در این رابطه اقدامات مثمرثمری انجام گرفته است که این روند همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1328888

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