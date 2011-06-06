باید از تمام ظرفیتهای موجود استان زنجان برای توسعه استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر دوشنبه در دیدار با اعضاء جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان افزود: استفاده از فرصتهای بهوجود آمده در استان باید در رأس امور اتاق بازرگانی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اعضاء جدید اتاق بازرگانی زنجان باید با رویکرد جدید و برنامهریزی دقیق نسبت به هماهنگی بخش دولتی و فعالان صنعتی و بازرگانان اقدام کرده و با رصد مشکلات، موارد را اعلام نمایند تا مسئولان نسبت به رفع آنها تلاش کنند.
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه نباید مشکلات و معضلات فعالان اقتصادی و صنعتی بهصورت انفرادی بیان شود افزود: اگر شاهد چنین مواردی باشیم، قطعاً این موضوع ناشی از عدم فعالیت اتاق بازرگانی است و از سوی دیگر، چنین اقدامی دور زدن این نهاد تصمیمگیر تلقی میشود.
استاندار زنجان، به ارتباطات گسترده استان با مراکز تجاری و بنگاههای اقتصادی، اشاره کرد و گفت: علیرغم این گستردگی، هنوز به جایگاهی که انتظار داریم نرسیدهایم و این امر نقطهضعفی است که باید برای رفع آن برنامهریزی کرد.
رئوفینژاد به تشکیل مجمع زنجانیهای خارج از استان اشاره کرد و افزود: با تشکیل این مجمع، شرایط برای استفاده از نظرات این افراد در قالب مجموعهای منسجم فراهم خواهد شد و قطعاً میتوان از این ظرفیت برای توسعه منطقه بهره برد.
استاندار زنجان با اشاره به انتخاب اعضاء جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان، استفاده از ظرفیتهای اعضاء جدید را در پیشبرد اهداف توسعهای استان، حائز اهمیت دانست و افزود: باید نگاه جدیدی بر این مجموعه حاکم شود زیرا لازمه پیشرفت، استفاده از پتانسیلهای مختلف است.
رئوفی نژاد به همت دولت در گسترش خصوصیسازی برای حمایت از سرمایهگذاران، اشاره کرد و افزود: تاکنون در این رابطه اقدامات مثمرثمری انجام گرفته است که این روند همچنان ادامه دارد.
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