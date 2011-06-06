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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

اکبریان در گفتگو با مهر:

سازمان میراث فرهنگی باید به صورت مستقل اداره شود

سازمان میراث فرهنگی باید به صورت مستقل اداره شود

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: با توجه به رسالتهای مهم سازمان میراث فرهنگی اداره این سازمان به صورت مستقل کارایی بهتری خواهد داشت.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حفظ آثار و بناهای تاریخی و نیز مدیریت موضوع سفر و گردشگری در کشور استقلال این سازمان دسترسی به اهداف کلیدی آن را تسهیل می کند.

وی در واکنش به نامه چند تن از نمایندگان در خصوص مسئله ادغام این سازمان با وزارت ارشاد از این مضوع ابراز بی اطلاعی کرد .

اکبریان با بیان اینکه در خصوص مسئله فوق با وی صحبتی نشده است، گفت: نظر به جایگاه وی‍ژه سازمان میراث فرهنگی و همین طور اهمیت موضوع گردشگری در این استان، این وزارت خانه باید به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: موافق ادغام این سازمان با وزارت ارشاد نیستم و معتقدم این سازمان به صورت مستقل بهتر می تواند در راستای اهداف خود عمل نماید.

کد مطلب 1328893

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