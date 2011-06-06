ارتقاء پژوهش در استان قزوین نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری که در محل استانداری تشکیل شد با بیان این مطلب افزود: با تأکیدات مقام معظم رهبری و حمایت دولت از بخش پژوهش و فناوری، فضای مناسبی در کشور ایجاد شده و حمایت از این بخش در اولویت های فعالیت های مهم دولت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: دانشمندان و نخبگان باید برای تحقق آرمان های حوزه فناوری در کشور تلاش بیشتری کرده و از جایگاه علم و فناوری به عنوان فرصتی ویژه دفاع کنند.

استاندار با تأکید بر وجود ظرفیتهای بسیار خوب پژوهشی در استان یادآورشد: ظرفیتهای خوبی در استان در جهت ارتقاء و تقویت این بخش وجود دارد که با مشارکت مراکز دانشگاهی و اراده مردم می توان از این ظرفیت ها در جهت توسعه استان استفاده مطلوبی کرد.

عجم با اشاره به جایگاه کارگروه توسعه و برنامه ریزی استان افزود: در حال حاضر در پیشبرد اهداف پژوهش در گروه استان های درجه یک کشور هستیم و با تحول ایجاد شده در مراکز مهارتی استان می توانیم در این مسیر گام های مفیدی برداریم.

استاندار قزوین احداث پارک علم و فناوری در استان را خدمت بزرگی دانست و اظهارداشت: آثار پژوهش و فناوری و نوآوری بایستی با حمایت های مفیدی به عنوان شرط امانت داری حفظ شوند و به هر فردی که تعلق دارد به نام همان شخص باقی بماند و به همین دلیل قانون حمایت معنوی در جمهوری اسلامی در حال پیگیری است.

عجم بیان کرد: مسیر صدور مجوز در موضوع پژوهش باید بر اساس قواعد خاص خود و چارچوب قانون باشد و موانع این راه برطرف شود.

وی گسترش حوزه پژوهش را در حیطه کودکان و نوجوانان بویژه در مقطع پیش دبستانی لازم دانست و گفت: در این عرصه برنامه ریزی از مقطع ابتدایی و حتی پیش دبستانی از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان مثال با پیوند بین مزرعه و دانش آموزان می توان این امر را محقق کرد.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری نیز در این جلسه با اشاره به دهه پیشرفت و عدالت که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است افزود: براساس فرموده رهبری بایستی پژوهش در خدمت رفع مشکلات مردم و تجاری سازی فناوری ها و تهیه محصولاتی که قابلیت رقابت در کشور و سطح بین المللی را دارد قرار گیرد.

وی تشکیل پارک علم و فناوری و راه اندازی دفتر نخبگان را از اقداماتی برشمرد که در جهت تقویت امر پژوهش و فن آوری و نوآوری در استان ایجاد شده است.

عباسعلی درافشانی از ارائه 40 طرح استان در زمینه پژوهش و فناوری در جشنواره ملی علم تا عمل خبر داد و افزود: فراخوان رسمی، ثبت پذیرش طرح ها و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص از طریق سایت استانداری و رسانه های جمعی از اقداماتی است که در این زمینه صورت خواهد گرفت.

وی افزود: طرح های ارائه شده به صورت دستی و یا از طریق اینترنت جهت ثبت به دبیرخانه همایش ارسال می شود.