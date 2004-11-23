اولين پاسخ ايران به عدم تعهد اروپا آغاز غني سازي اورانيوم خواهد بود

حاج بابايي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به بندهايي از پيش نويس اوليه اروپا به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر هميشگي اعلام شدن توقف غني سازي اورانيوم از سوي ايران گفت: ملاك عمل براي ما 25 نوامبر مي باشد و اگر در اين تاريخ عملا ديديم كه اتحاديه اروپا تلاش كرده است تا پرونده هسته اي ايران عادي شود و به تعهدات خود عمل كرد اين مسئله را به فال نيك مي گيريم.

وي ضمن اشاره به اينكه ما همواره اعتقاد داريم كه اروپا اهل عمل كردن به تعهد نيست مگر اينكه خلاف آن ثابت شود گفت: اگر به اين جمع بندي رسيديم كه اروپا به تعهدات خود عمل نمي كند قطعا مجلس شوراي اسلامي بر اساس آئين نامه داخلي خود خارج از نوبت بحث فناوري هسته اي بويژه چرخه سوخت و غني سازي اورانيوم را مصوب خواهد كرد و دولت را ملزم به غني سازي اورانيوم خواهد كرد و از تمام توان دولت براي توسعه غني سازي اورانيوم در جهت صلح آميز استفاده خواهيم كرد.

حاج بابايي تصريح كرد كه علي رغم اخبار ناخوشايندي كه از وين مي رسد بايد تا 25 نوامبر تحمل كنيم زيرا كه اين جزو تعهدات ما هست و ما سعي مان بر اين است كه به توافقي كه انجام پذيرفته تا روز موعود پايبند باشيم و اميدواريم كه اروپائيها دچار چنين خطا واشتباهي نشوند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص مذاكرات سخنگوي تيم مذاكره كننده با مقامات روسيه و چين طي ديروز و امروز گفت: به هر حال هر كار ديپلماتيكي كه درجهت و سمت و سوي پرونده هسته اي ما و نشان دادن واقعيات كشورمان باشد و بتواند منافع ملي ما را حفظ كند انجام خواهيم داد و اين سفرها نيز در همين راستا مي باشد.

حاج بابايي تاكيد كرد كه چون آنچه از سوي اروپا ارائه شده پيش نويس مي باشد بايد تا 25 نوامبر صبر كنيم و اگر چنين پيشنهادي از سوي اروپا به شوراي حكام ارائه شد مجلس، دولت را ملزم خواهد كرد كه كليه تعهداتش با اروپا لغو شود.

وي اضافه كرد: ما همواره اعلام كرده ايم كه تعليق غني سازي اورانيوم را در مدت معين مي پذيريم و اين مدت را بايد جمهوري اسلامي ايران تعيين كند يعني هرگاه مذاكراتش به جمع بندي رسيد و اميدوار كننده بود ادامه مي دهد و اگر نبود توقف تعليق را قطع مي كند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي متذكر شد: ما به تعهدات خود پايبند هستيم و به تعهداتمان عمل مي كنيم اما تعهد ما به پايبندي اروپا به تعهداتش بستگي دارد و تا زماني كه اروپا به تعهدات خود عمل نكرده جمهوري اسلامي ايران هم به تعهدات خود عمل نخواهد كرد.

وي تاكيد كرد: در صورتي كه عدم تعهد اروپا اثبات شود اولين كاري را كه در جواب خواهيم داد اينكه غني سازي اورانيوم را شروع خواهيم كرد، مقابله به مثل ما اين است يعني آنها تعهد شكستند ما هم تعهد مي شكنيم.