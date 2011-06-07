کوهنوردان مفقود شده در جواهرده نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان رامسر در پی مفقود شدن یکی از اعضای گروه 35 نفره کوهنوردی که از استان خراسان رضوی عازم منطقه جواهرده بودند، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان رامسر با تمام تجهیزات به منطقه اعزام شدند.

این تیم پس از ساعتها تلاش بی وقفه موفق شدند در ساعت یک بامداد کوهنورد مفقود شده را به همراه دو نفر از مصدومان نجات داده و به مرکز درمانی انتقال دادند.

با تلاش تیم غواصی جمعیت هلال احمر، جسد غریق مفقود شده از رودخانه دزده نکا بیرون کشیده شد.

این فرد که از اعضای تیم گردشگری شهرستان بابل بود در رودخانه دزده واقع در روستای درویشان در 35 کیلومتری شهرستان نکا غرق شد.

پس از اطلاع از حادثه مزبور تیمهای غواصی و امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با تمام تجهیزات مورد نیاز به منطقه اعزام شدند که پس از دو روز تلاش و جستجوی گسترده موفق شدند جسد فرد غرق شده را از عمق رودخانه بیرون کشیده و تحویل مقامات انتظامی و پزشکی قانونی دهند.