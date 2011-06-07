به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران با قدمتی بیش از 100 سال تنها دو شهرک سینمایی فعالی دارد که فیلمسازان برای فیلم‌های تاریخی و جنگی از آن استفاده می‌کنند.

شهرک سینمایی غزالی یکی از این دو می باشد که اوایل انقلاب توسط مرحوم علی حاتمی ساخته شد؛فیلمسازی که همیشه دغدغه ساخت فیلم‌های تاریخی داشت و این باعث شد سراغ ساخت این مکان برود که امروزه یکی از گنجینه‌های سینمایی کشور محسوب می‌شود.

شهرک سینمایی دفاع مقدس، دومین شهرک سینمایی فعال می باشد که نزدیک به 10 سال است در جاده قم احداث شده و از امکانات زیادی برخوردار نیست؛ اما همین امکانات محدود نیاز بسیاری از سینماگرانی که می‌خواهند درباره سینمای جنگ فیلم بسازند را پاسخ می‌دهد.

اما نیاز سینمای ایران به یک شهرک سینمایی مدرن مسئولان سینمایی دولت نهم را بر آن داشت تا زمینی برای احداث یک شهرک سینمایی جدید در هشتگرد در نظر بگیرند که ازآن به عنوان یکی از بزرگترین شهرک‌های سینمایی خاورمیانه تعبیر می‌شد؛ البته ساخت این شهرک بنا به دلایلی نامعلوم نیمه کاره رها می‌شود و با اینکه احداث آن هزینه چند میلیارد تومانی داشته در حد یک مخروبه باقی مانده است.

اما تغییر مدیریت هم باعث نشد تا این شهرک شکل و شمایل یک شهرک سینمایی به خود بگیرد و هزینه‌های صورت گرفته در آن جبران شود تا جایی که در جلسه اخیر مطبوعاتی جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این شهرک سینمایی که زمین آن نیز خریداری شده است، عنوان کرد: ما این قطعه زمین را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم مکان مناسبی برای احداث یک شهرک نیست و بیشتر برای چراندن گوسفند مصرف دارد.

گفته می‌شود بخشی از تجهیزات حرفه‌ای فیلم سینمایی "ملک سلیمان" که از به روزترین تجهیزات دیجیتال دنیاست و برای اولین بار وارد ایران شده در این شهرک نگهداری می‌شود.

اما اظهار نظر شمقدری درباره شهرک‌های سینمایی فقط به این زمین ختم نشد و وی نوید خرید زمین دیگری را داد که به گفته وی تاکنون دیوارکشی آن تمام شده است. این شهرک زرندیه نام دارد که در جاده ساوه قرار دارد. البته شنیده‌ها حاکی است شهرک سینمایی زرندیه قرار است با مدرنترین ابزار آلات سینمایی دنیا تجهز شده و نیاز به بودجه‌ای هنگفت برای وارد کردن این تجهیزات دارد.

یک شهرک تلویزیونی نیز قرار است از سوی معاونت سینمایی در نظر گرفته شود که سرنوشت این شهرک نیز مانند دو شهرک قبلی نامعلوم است. البته سال 88 و زمانی که عزت‌الله ضرغامی از پشت صحنه مجموعه "مختارنامه" بازدید می‌کرد نوید داد در شاهرود شهرکی سینمایی ساخته شود، گویا دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری هم در سال 87 هم وعده ساخت شهرکی سینمایی را در احمدآباد مستوفی داده بود و قرار بود در بودجه سال 88 برای این موضوع رقمی در نظر گرفته شود، اما این وعده‌ها هم عملی نشد.