به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداللهی ظهر دوشنبه در بازدید از اماکن فرهنگی، تربیتی، آموزشی، هنری، بهداشتی و درمانی و اقامتگاه زندانیان زندان مرکزی زنجان، ضمن مثبت خواندن اقدامات صورت گرفته و خدمات فعالان عرصه‌های اصلاح و تربیت، مقوله افزایش جمعیت کیفری زندان‌های کشور را در شأن نظام اسلامی ندانسته و به لزوم پیگیری و رسیدگی ویژه از سوی قوای سه‌گانه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد و افزود: زندان باید آخرین مرحله درمان مجرمین بوده و مسئولان مربوطه نیز در راستای کاهش تخلفات و جرائم در جامعه اقدام کنند.



وی با تأکید بر تسریع در رسیدگی به امور بازداشت‌شدگان و تعیین تکلیف آنان بر مبنای حق و عدل، موضوع بیکاری را ریشه اصلی ارتکاب جرم عنوان کرد و یادآور شد: تأمین هزینه‌های زندگی مردم از راه‌های سالم، ایجاد اشتغال، اداره کشور با هزینه کمتر و کیفیت بهتر، از اهداف متعالی مسئولان قوای سه‌گانه است، به همین خاطر باید ایجاد اشتغال برای زندانیان آزادشده با هدف پیشگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان‌ها در اولویت کارها باشد.



نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، گفت: امیداواریم با بهبود وضع مردم، شهروندان به جای حضور در زندان در عرصه‌های کار، تولید و صادرات مشغول خدمت به کشور و نظام اسلامی باشند.

