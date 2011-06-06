حمله به مراکز دینی موضوعی عادی برای رژیم آل خلیفه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سید هادی" عضو جمعیت الوفاق با اشاره به حمله نیروهای آل خلیفه به یک مرکز دینی در روستای"ستره" گفت: این گونه حملات سبب بدتر شدن اوضاع خواهد شد و الوفاق این اقدامات را محکوم می کند.

وی افزود: حمله به مراکز و مجالس دینی در بحرین به موضوعی عادی تبدیل شده، زیرا نیروهای دولتی مدتی است که دست به این کار می زنند. آنها مدعی می شوند که به محافل دینی حمله نمی کنند اما عکس آن را عمل می کنند.

خبر دیگر از بحرین اینکه یک مسئول حکومتی مدعی شد که هیچ درگیری در اطراف منامه در روز گذشته رخ نداده است. رژیم آل خلیفه ادعا کرد که برخی قانون شکنان مشکلاتی را بوجود آوردند که به سرعت برطرف شد اما هم اکنون اوضاع عادی است!

این درحالی است که منابع خبری تاکید کردند: با توجه به ایجاد مراکز متعدد ایست بازرسی به وسیله نیروهای دولتی تهیه گزارش از مناطق مختلف بحرین ممکن نیست اما صدای فریاد شنیده می شود و بوی گاز اشک آور استشمام می شود.

شایان ذکر است که در ادامه حملات ددمنشانه رژیم آل خلیفه به محافل دینی مردم مقاوم بحرین آنها اواخر شب گذشته با حمله به یکی از محافل دینی از گازاشک آور و گلوله برای متفرق ساختن مردم استفاده کردند.