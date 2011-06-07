به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "پنهان" نوشته آرش عباسی است و به زندگی سه زوج میپردازد که در یک مهمانی با ماجراهایی مواجه میشوند که در نهایت به ماجرایی منجر میشود که باعث یک دگرگونی در آنها و ارتباط شان با هم میشود. این نمایش دارای شش بازیگر است.
تهمورث قصد دارد این نمایش را با حضور چهرههای بازیگری سینما و تئاتر از اول مردادماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد. طی یک هفته آینده گروه بازیگری نمایش مشخص و تمرینات نمایش "پنهان" آغاز میشود. وی که در اکثر آثار پیشین خود در مقام بازیگر هم روی صحنه حاضر میشد در این نمایش فقط به عنوان کارگردان حضور خواهد داشت.
سیاوش تهمورث نمایش "سوگ سیاوش" را آبانماه سال 88 با حضور صادق هاتفی، مصطفی عبدالهی، مجید رحمتی، نادیا و مرجانه گلچین در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر به صحنه برد. نمایش "معرکه در معرکه"، "و اینک یحیی" و "رویاهای رامنشده" از جمله آثاری هستند که تهمورث در مقام بازیگر و کارگردان به صحنه برده است.
سیاوش تهمورث قصد دارد نمایش "پنهان" را با حضور چهرههای شناخته شده بازیگری سینما و تئاتر از مردادماه امسال در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "پنهان" نوشته آرش عباسی است و به زندگی سه زوج میپردازد که در یک مهمانی با ماجراهایی مواجه میشوند که در نهایت به ماجرایی منجر میشود که باعث یک دگرگونی در آنها و ارتباط شان با هم میشود. این نمایش دارای شش بازیگر است.
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