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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

نظارت بر پروژه های مسکن مهر استان تهران تشدید می شود

نظارت بر پروژه های مسکن مهر استان تهران تشدید می شود

تهران - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار تهران گفت: با تشکیل کارگروه نظارت و بازرسی کیفی پروژه های مسکن مهر، نظارت و بازرسی بر ساخت این واحدهای مسکونی تشدید می شود.

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای تأمین مسکن استان تهران، گروه نظارت و بازرسی کیفی در پروژه های مسکن مهر استان تهران را به مسئولیت معاونت امور عمرانی استانداری به منظور تحقق هرچه بیشتر رضایت مردم ایجاد کرده است.

وی گفت: این کارگروه موظف است به صورت سرزده از پروژه های مسکن مهر استان بازدید کرده و در کیفیت واحدهای مسکونی نظارت کند.

این مسئول اضافه کرد: حتی آن دسته از ساختمانها و واحدهای مسکونی که هم اکنون مردم در آن ساکن هستند نیز شامل نظارت ها و بازرسی ها خواهد بود.

وی یادآور شد: واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر باید به گونه ای باشد تا ساکنان آن با خیالی آسوده سالها در آن بدون مشکل زندگی کنند.

محمودی با بیان اینکه از سال گذشته احداث 240 هزار واحد مسکن مهر در استان آغاز شده است،  ادامه داد: بخش عمده ای از این واحدهای مسکونی در سال جاری تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی عنوان کرد: برای احداث 100 هزار واحد مسکونی جدید نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و هم اکنون به دنبال تأمین زمین و رفع مشکلات آن است.

کد مطلب 1328969

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