دانشگاه محیط زیست البرز 11 رشته فعال کاردانی و کارشناسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اصغر محمدی فاضل ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه محیط زیست البرز ظرفیتهای مطلوبی فراهم می کند که باید از همه آنها بهره مند شویم.

وی ادامه داد: این دانشگاه در 11 رشته از طریق کنکور سراسری و علمی کاربردی دانشجو می پذیرد.

این مسئول عنوان کرد: 10کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو هستند که دانشگاه یادشده از این کشورها نیز دانشجو می گیرد.

وی اظهار داشت: تفاهمامه همکاری بین اداره کل حفاظت محیط زیست البرز و دانشگاه محیط زیست امضا شده که این امر در راستای گسترش همکاری ها صورت گرفته است.

اجلاس وزرای محیط زیست به میزبانی ایران برگزار می شود

این مسئول افزود: اجلاس وزرای محیط زیست به میزبانی ایران برگزار می شود و این امر به گسترش همکاری ها منجر خواهد شد.

محمدی فاضل یادآور شد: همچنین تهران طی روزهای آینده میزبان کارشناسان ارشد محیط زیست است ضمن اینکه برنامه بازدید وزرا و کارشناسان از دانشگاه محیط زیست در البرز نیز ممکن است انجام شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از هزار دانشجو در دانشگاه ما در حال تحصیل هستند ضمن اینکه امکان ارائه شدن خدمات بورس به دانشجویان خارجی نیز فراهم می شود.

20 نفر می توانند در قالب بورس در دانشگاه ما تحصیل کنند

این مسئول افزود: 20 نفر می توانند در قالب بورس در دانشگاه ما تحصیل کنند که از این تعداد، دو نفر از کشور ایران هستند.

وی گفت: احتمالا از شهریورماه میزبان دانشجویان خارجی هستیم و دوره کوتاه مدت نیز برگزار می شود.

محمدی فاضل یادآور شد: مجموعه پژوهشگاه محیط زیست نیز در چارچوب سازمان مربوطه است و یک ظرفیت بسیار مطلوب محسوب می شود.