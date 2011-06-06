آماده ارسال کمکهای بشردوستانه برای مردم مظلوم غزه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازگشایی گذرگاه مرزی رفح و پایان محاصره چهار ساله نوار غزه ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه اعلام کرد: به دنبال بازگشایی گذرگاه مرزی رفح در نوار غزه، محاصره چهارساله و همه جانبه این سرزمین به پایان رسیده و کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران ضمن تقبیح و محکوم کردن مجدد اقدامات غیرانسانی رژیم اشغالگر قدس در محاصره نوار غزه به عنوان یکی از موارد فاحش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و با تأکید بر مسئولیت کیفری بین‌المللی آمران و مرتکبان این اقدام ضد انسانی، خشنودی خود را از اقدام انسان‌دوستانه دولت مصر در شکست محاصره این سرزمین و بازگشایی دائمی گذرگاه مرزی رفح ابراز می‌دارد و آمادگی خویش را به منظور ارسال کمک های بشردوستانه جهت مردم مظلوم غزه اعلام می‌نماید.

وی در این بیانیه اظهار داشت: محاصره نوار غزه که از سال 2007 میلادی و با همکاری رژیم اشغالگر قدس و حکومت پیشین مصر آغاز شده بود، در حالی پایان یافت که اقدامی خلاف حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصاً ناقض کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به شمار می‌رفت.

این محاصره که نوعی «مجازات دسته جمعی» ساکنان غزه تلقی می‌شد، بارها توسط مراجع بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد نیز محکوم شده بود که با بی‌توجهی رژیم غاصب صهیونیستی به ارزش های انسانی و تنگ تر شدن حلقه محاصره، منجر به عدم دسترسی مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه به مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و تجهیزات پزشکی و درمانی و حتی انرژی برق، سوخت و سایر نیازهای اولیه زندگی و محدود کردن سکنه نوار غزه بر آزادی در رفت و آمد، اشتغال، آموزش، نابودی اقتصاد و زیربناهای اقتصادی، تحمیل گرسنگی، درد و رنج شدید غیرنظامیان و در نهایت مرگ تعداد بسیاری از افراد عادی و غیرنظامی این سرزمین گردید.

این در حالی است که براساس کنوانسیون چهارم ژنو دولت متخاصم موظف است مایحتاج سکنه سرزمین اشغال شده را تأمین نماید و در صورت عدم توانایی در تأمین نیازها اجازه و حق دسترسی بشردوستانه را برای نهادهای بین‌المللی ذیربط صادر نماید.