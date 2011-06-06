به گزارش خبرگزاری مهر، "ماریو بارکرو بالتودانو" سفیر نیکاراگوئه در تهران در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران درباره اوضاع کشورش گفت : اوضاع بهداشت و درمان در نیکاراگوئه بهتر شده، آمار بی سوادی کاهش یافته، میزان صادرات بیشتر شده، گردشگران بیشتری به کشورمان سفر می کنند، روابط بخش خصوصی و دولتی خوب است و میزان سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده است.

ماریو بارکرو بالتودانو تاکید کرد: رابطه خوبی را با ایران در زمینه سیاسی برقرار کردیم و قابلیت گسترش روابط را با یکدیگر داریم و طبق فرمایش آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران باید با یکدیگر متحد باشیم.

وی گفت : متاسفانه هیچ گونه رابطه ای را با ایران در زمینه تجاری اقتصادی نداریم و امیدواریم که به زودی سطح روابط گسترش یابد.

سفیر نیکاراگوئه در تهران در پاسخ به این پرسش که "با توجه به آنکه برزیل از سیستم کاپیتالیسم به سوسیالیسم تغییر جهت داده آیا می تواند الگویی برای کشورهای آمریکای لاتین باشد؟" اظهار داشت : هر کشوری شکل و الگوی دولت خود را دارد و نمی تواند الگوی کشوری دیگر را تقلید کند، در گذشته کشورها نیز تلاش کردند تا الگوی برخی دیگر از کشورها را اجرا کنند اما اختلافهایی در این زمینه وجود داشت.

ماریو بارکرو بالتودانو دلایل احساس قرابت چپگراهای آمریکای جنوبی با کشورهای اسلامی را احترام متقابل این کشورها و مناقشه و جنگ علیه امپریالیسم و هژمونی ابرقدرتها خواند.

سفیر نیکاراگوئه در تهران درباره اقدام کشورش در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین گفت: نیکاراگوئه اولین کشوری بود که فلسطین را به رسمیت شناخت و در سازمان ملل متحد نیز فعالیتهای بسیاری را در این باره داریم.

وی درباره اظهارات اخیر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در این باره که روابط ایران و آمریکای جنوبی تهدیدی جدی برای ایالات متحده و دیگر کشورهای منطقه است؟ گفت : استدلال آمریکا احمقانه است، ایران سلاح اتمی ندارد و رابطه ایران و کشورهای آمریکای جنوبی دوستانه است، اما ایالات متحده درصدد قطع این همکاریها است.

سفیر نیکاراگوئه در تهران با اشاره به تظاهرات مردم جهان عرب و شمال آفریقا برای ایجاد اصلاحات و تحقق دموکراسی در کشورهایشان اظهار داشت : باید به خواسته های مردم تمام دنیا احترام گذاشت.

اخبار تکمیلی نشست سفیر نیکاراگوئه با خبرنگاران مهر متعاقبا منتشر خواهد شد.