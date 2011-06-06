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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

50 درصد تلفات رانندگی بوشهر مربوط به موتورسواران است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: 50 درصد تلفات رانندگی استان مربوط به موتورسواران است که در سال 89 افزایش و رشدی نگران کننده داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حمیدرضا علم بعد از ظهر دوشنبه در همایش آموزش موتورسواران بوشهری افزود: این امر موجب قرار گرفتن نام استان بوشهر در صدر استان های تلفات خیز موتورسواری شده است.

وی اظهار داشت: وضعیت موتورسواری استان بسیار نگران کننده است که جهت ساماندهی آن باید تمامی دستگاههای ذی ربط وارد عمل شوند.

علم به اجرای طرح موتورسواران ایمن در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: مرحله دوم طرح موتورسواران ایمن در چهار فاز و به منظور آشناسازی جوانان موتورسوار و خانواده ها به خطرات موتورسواری و ضرورت تعامل و اهتمام بیشتر دستگاههای مسئول از اول خرداد در استان اجرا شده است.

مدیرکل حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر اضافه کرد: در فاز نخست آن با برپایی چادرهای ایمنی، کارگاه های آموزشی و رژه موتورسواران دارای تجهیزات ایمنی در سطح شهرهای سعدآباد و شبانکاره و روستاهای نظرآقا و بویری جوانان این شهرها و روستاها با خطرات موتورسواری آشنا می شوند.

علم افزود: علاوه بر توزیع هزاران برشور و پوستر ایمنی بیش از یک هزار کلاه ایمنی با استاندارد بالا و مطابق با شرایط آب و هوایی استان به طور رایگان در بین موتورسواران توزیع و بیش از 6 هزار شبرنگ ویژه ایمنی در شب به موتورسواران اهداء می شود.

کد مطلب 1328996

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