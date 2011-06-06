تجهیز و راه اندازی موزه تاریخ طبیعی و حیات وحش البرز دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون به اهمیت موزه تاریخ طبیعی و حیات وحش البرز توجه کافی نشده بود اما این توجه افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در این راستا تجهیز و راه اندازی این موزه دنبال می شود و تلاشها در این خصوص ادامه خواهد داشت.

این مسئول اظهار داشت: راه اندازی و تجهیز موزه یادشده، ظرفیتهای مطلوبی را برای استان البرز فراهم می کند و باید از این ظرفیتها به بهترین نحو بهره مند شویم.

تفاهمنامه در زمینه تجهیز و راه اندازی موزه یادشده امضا شد

وی یادآور شد: تجهیز و راه اندازی موزه یادشده با همکاری رئیس دانشگاه محیط زیست در البرز دنبال می شود ضمن اینکه در این زمینه، تفاهمنامه ای نیز امضا شده است.

پسندیده افزود: تفاهمنامه ها سند مشارکت هستند و امضای آنها موجب گسترش کمی و کیفی همکاری ها می شود.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست، برون سپاری بخشی از امور است که این امر دنبال می شود و نتایج مطلوبی به همراه دارد.

این مسئول گفت: امضای تفاهمنامه ها به گسترش انجام فعالیتهای تخصصی مدیریت محیط زیست کمک می کند که این امر بسیار مطلوب و قابل توجه است.

وجود دانشگاه محیط زیست در البرز، ظرفیتهایی را به همراه دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز عنوان کرد: وجود دانشگاه محیط زیست در البرز، ظرفیتهایی را به همراه دارد که باید از همه آنها به بهترین نحو بهره مند شویم.

وی افزود: همچنین وجود پژوهشگاه محیط زیست نیز یک امر مطلوب است و ظرفیتهای مطلوبی در زمینه گسترش فعالیتهای حفاظت محیط زیست فراهم می کند.

این مسئول اضافه کرد: لازم است آموزشهای عمومی حفاظت محیط زیست گسترش یابد و شهروندان استان بتوانند از این آموزشها به بهترین نحو بهره مند شوند.

وی یادآور شد: تحقق این امر، بسیاری از مشکلات را حل و از به وجود بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری می کند.