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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

هند هواپیمای نظامی از آمریکا می خرد

هند هواپیمای نظامی از آمریکا می خرد

کابینه هند در تلاش برای تقویت توان نظامی کشور با خرید هواپیماهای نظامی از آمریکا موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کابینه هند امروز در نشستی موافقت خود را با خرید تعدادی هواپیمای نظامی به مبلغ چهار میلیارد دلار اعلام کرد.

این بسته خرید شامل 10 بوئینگ C-17 استراتژیک برای حمل و نقل هوایی سنگین که ارزش آن 4.1 میلیارد دلار بر آورد شده است.

این تصمیم در نشست امروز کمیته امنیتی کابینه هند اتخاذ شد که "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند ریاست آن را بر عهده داشت.

دهلی نو پیشتر تصمیم خود را برای تجهیز نیروی هوایی این کشور اعلام کرده بود.

میگ روسیه، میراژ فرانسه، و بوئینگ آمریکا در فهرست شرکتهای طرف معامله هند بودند.

کد مطلب 1329011

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