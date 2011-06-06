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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

پیام احمدی نژاد تسلیم رئیس جمهور سریلانکا شد

پیام احمدی نژاد تسلیم رئیس جمهور سریلانکا شد

محمد علی فتح اللهی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور سریلانکا پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران را تقدیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین همچنین ضمن بررسی زمینه های مختلف روابط دوجانبه بر لزوم استفاده از کلیه ظرفیت های موجود برای گسترش مناسبات دوجانبه تأکید کردند .

فتح اللهی همچنین در دیدار با رئیس مجلس و اعضای گروه دوستی و وزرای  امور خارجه ، توسعه اقتصادی، دادگستری ، صنعت و تجارت سریلانکا درخصوص تداوم همکاری های دو کشور و تعمیق روابط دو جانبه تبادل نظر کرد.

در این دیدارها دو طرف بر تشکیل دومین کمیته مشورتی سیاسی در آینده نزدیک و نیز برگزاری اجلاس دهم کمیسیون مشترک اقتصادی در اوایل سال آتی میلادی توافق کردند.
 

کد مطلب 1329015

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