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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

12 تا 14 شهریور/

اولین نمایشگاه اختراعات غرب کشور در کرمانشاه برگزار می شود

اولین نمایشگاه اختراعات غرب کشور در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: اولین نمایشگاه اختراعات غرب کشور تحت عنوان جشنواره زاگرس در روزهای 12 تا 14 شهریور ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هم اندیشی جشنواره زاگرس "نمایشگاه اختراعات غرب کشور" در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان کرمانشاه و با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان استان های کردستان، ایلام، همدان، لرستان و کرمانشاه حضور داشتند مقرر شد که اولین نمایشگاه اختراعات غرب کشور تحت عنوان جشنواره زاگرس در روزهای 12 تا 14 شهریور ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه با حضور مخترعین استانهای غربی کشور طی روزهای یادشده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه برگزار می شد.

کد مطلب 1329023

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