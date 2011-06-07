به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی با تشبیه دنیا به بازار گفت: دنیا بازاری است که سرمایه و کالای آن صداقت یا سفاهت است.



این مرجع تقلید با اشاره به رسالت روزنامه نگاران اظهار داشت: نباید ببینیم مردم چه می‌پسندند باید ببینیم حقیقت چیست آن را بنویسیم.



همرنگ حقیقت شویم



وی با زدن مثال غرق شدن کشتی ادامه داد: اگر در فضایی بودیم که جامعه صداقت را نپذیرفت نباید همرنگ جماعت شویم، این حرف درستی نیست که باید همرنگ حقیقت باشیم.



این مفسر قرآن اضافه کرد: اگر در جامعه‌ای صداقت و امنیت خریدار نداشت باید صاحب قلم خودش را نجات بدهد، دروغ همین بس که انسان هر چه شنید بگوید. وقتی امنیت و اعتماد گرفته شده جامعه دچار تشنج خواهد شد.



وی با بیان اینکه حرف روحانیت این است که با صداقت حرف بزنید تأکید کرد: عده‌ای که می‌خواهند به بیراهه بروند روحانیت را در مقابل خود می‌دانند.



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه دنیا طلبی مذموم است ادامه داد: خیلی‌ها در دنیا زندگی می‌کنند نه روی زمین وگرنه زمین نعمت خداست و بد نیست.



ویژگی هنرمند متعهد



وی با اشاره به نقش هنر متعهد در خدمت به مردم افزود: در صورتی هنر می‌تواند در خدمت مردم باشد که هنرمند بتواند معقول را به محسوس تبدیل کند در این صورت هنرمند بازیگر نیست و شایسته نیست او را بازیگر بدانیم.



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه نویسندگان و روزنامه نگاران باید کالای خوب به جامعه عرضه کنند تأکید کرد: باید به فکر عدل باشیم نه اعتدال، اعتدال چیز بدی است اما عدل خوب است و حرف روحانیت هم این است.



عدل خوب اما اعتدال بد است



این مفسر قرآن اظهار داشت: ما موظف هستیم عادلانه زندگی کنیم نه معتدلانه. اعتدال بد است اما عدل بسیار خوب است.



وی با بیان اینکه خداوند فطرت انسان را همانند ظرف خالی قرار نداده است اظهار داشت: فطرت جامعه به گونه‌ای است که اگر صداقت نبیند بالا می‌آورد.



وی ادامه داد: مردم در طول سالهای انقلاب و بعد در دفاع مقدس با شعار یاحسین کشور را اداره کردند و امروز هم اگر خلافی ببینند نمی‌توانند آن را تحمل کنند.



این مفسر قرآن با بیان اینکه صداقت و ادب، حریت و ... برنامه‌های بین المللی دین اسلام است اظهار داشت: نمی‌توان مردم را با فریب نگه داشت و نباید فریب مردم را هم خورد.



وی با مذموم دانستن بردن آبروی مومنان اظهار داشت: اگر در فضایی بودیم که جامعه صداقت را نپذیرفت نباید مانند دیگران شویم بلکه باید حقیقت را بیان کنیم.



مرگ از پوست درآمدن است



این مرجع تقلید در ادامه مرگ را برخلاف تصور عمومی از پوست به درآمدن توصیف و اظهارداشت: مرگ آخر خط انسان نیست بلکه آغاز ابدیت اوست و مرگ از پوست به درآمدن است.



وی افزود: انسان مرگ را زیر پا له می‌کند تا به ابدیت برسد و حرفها و رفتارها و گفتارهای ما ابدیت ما را می‌سازند.



وی در پایان بیان صادقانه، متقن و مستجم را از جمله ویژگیهای انسانهای مومن برشمرد.