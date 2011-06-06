قفقاز در سیاست خارجی ایران حلقه مفقوده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن بهشتی پور عصر دوشنبه در نشست بررسی نقش و جایگاه منطقه قفقاز که در کافه خبر آنلاین برگزار شد با بیان اینکه ایران در منطقه قفقاز استراتژی خاصی ندارد اظهار داشت: در سیاست خارجی ایران قفقاز حلقه مفقوده است البته علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس برنامه ای را در خصوص منطقه قفقاز ارائه داد اما تاکنون این برنامه ها محقق نشده است.

این کارشناس مسائل منطقه افزود: معتقدم ما کارشناسان باید مقاله ای را در خصوص جایگاه قفقاز به رسانه ها ارائه دهیم تا بدین وسیله به نقش و جایگاه این منطقه اشاره کنیم. از سوی دیگر باید دهها مقاله در خصوص ارمنستان ارایه دهیم چرا که ارمنستان نیز از جایگاه بسیار خاصی برخوردار است.

وی افزود: ایران همواره بدنبال تعامل با منطقه قفقاز است و هیچ گاه بدنبال نفوذ و سلطه طلبی در این منطقه نبوده است.

بهشتی پور در ادامه به نقش و جایگاه ایران در منطقه اشاره کرد و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز از جایگاه بسیار بالایی در منطقه برخوردار است افزود: بسیاری از کشور ها در تلاش بودند تا نوری مالکی به عنوان نخست وزیر عراق معرفی نشود اما این اتفاق نیفتاد و وی به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شد . از این رو این انتخاب را می توان از جایگاه خاص ایران در منطقه تعریف کرد.

وی همچنین اظهار داشت: معتقدم سفرهای مسئولین بلندپایه به منطقه قفقاز خوب است اما راهگشا نیست.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه سیاست خارجی ایران در زمینه قفقاز در دولت های گذشته نیز مغفول واقع شده بود افزود: نباید فقط دولت کنونی را در زمینه نحوه ارتباط با قفقاز نقد کرد چرا که به دولت های گذشته نیز انتقاداتی وارد است.

بنا بر این گزارش، بهشتی پور با بیان اینکه تحولات اخیر در آذربایجان را نمی توان بیداری اسلامی نامید اذعان داشت: مردم در این کشور مخالف ظلم ستیزی هستند بنابراین با نگاه سیاسی دیدگاهها و انتقادات خود را بیان نمی کنند از این رو معتقدم تحولات در آذربایجان را نمی توان بیداری اسلامی دانست.