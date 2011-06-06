اولین کارگروه ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در بهارستان تشکیل شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین کارگروه ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در شهرستان بهارستان تشکیل شد و در آن به اولویت ها و ضرورتهای ساماندهی این صنوف تأکید شد.

محمود محمدی افزود: امکان سنجی و مکان یابی مناسب با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات لازم زیست محیطی و بستر سازی مناسب با نگرش به موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان و واقع شدن در مسیر جاده ترانزیت تهران ساوه، مهاجر پذیری و توسعه سریع شهر نشینی دراین شهرستان بهارستان از مواردی است که باید مورد توجه این کارگروه قرار بگیرد.

وی گفت: در کارگروه ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده این شهرستان مصوب شد که اداره بازرگانی، مجمع امور صنفی و اتحادیه های تابعه نسبت به معرفی زمین (چندین پلاک) برای امر ساماندهی با اولویت صنوف مزاحم و آلاینده مستقر در حوزه استحفاظی شهرستان به محیط زیست اقدام کنند.

این مسئول اضافه کرد: از دیگر مصوبات کارگروه، نظارت نیروی انتظامی و شهرداری ها بر اساس قوانین و نظر کمیسیونها نسبت به اعمال قانون و برخورد با متخلفین و صنوف مزاحم غیر مجاز بود.